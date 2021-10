Apáczai-szobor készül Baróton

A középiskola a BGA Nemzeti Újrakezdés Programjához májusban nyújtott be pályázatot s kért 2,4 millió forint támogatást, de csak a szükséges összeg negyedét kapták meg. Mivel a tervet mindenképp szerették volna megvalósítani, az iskola vezetősége Benedek-Huszár János polgármesterhez fordult, akinek előterjesztésére a legutóbbi tanácsülésen a költségvetés módosításakor a tanácstagok tizenötezer lejt szavaztak meg a célra.

Derzsi-Ráduly Kázmér iskolaigazgató úgy nyilatkozott, bár saját forrásból is jelentősebb, közel tízezer lejes összeget kell biztosítaniuk, örvendenek, hogy elkészülhet az ismert művész alkotása. A szobor a vállalt határidőre, decemberre el is készül, ő viszont azt szeretné elérni a Bethlen Gábor Alapnál, ha lehetséges, engedélyezzék, hogy csak az elszámolást követően, a tavaszi időszakban tartsák meg az avató ünnepséget. „Apáczai Csere János nem csak tudósként és anyanyelvápolóként, hanem pedagógusként is jelentőset alkotott, illő tehát, hogy szülőföldjének legjelentősebb iskolája udvarán állítsanak neki méltó emléket. Elképzelésünkkel jeleznénk azt is, hogy nyitásunk az egyre inkább elszórványosodó Brassó megyei magyar közösségek irányába több mint jelképes, az általuk teremtett örökséget készek vagyunk ápolni” – mondotta az intézményvezető.

Vargha Mihály alkotását az iskola főépülete, a régi sportterem és a műhely háta mögötti területen állítják fel. Az elkövetkező években – anyagi lehetőségeik függvényében – Erdővidék nagyjait megörökítő emlékparkot is kialakítana a középiskola. Elképzelés szerint a mellszobrokat kis, árkádos tető védené az időjárás szeszélyeitől, hátterükben pedig a megjelenített személyek életéről, munkásságáról, jelentősebb megvalósításukról lehetne olvasni – hogy példaként szolgáljanak a diákság s mindnyájunk számára.