A bajnokságban szenvedő háromszéki és olténiai csapat sem tartékos felállásban lépett pályára a kupamérkőzésen, mindkét együttes próbált lendületes támadásokat vezetni. A hazai gárda már a 6. percben vezetést szerezhetett volna, az egyedül kilépő Claudiu Bălan próbált elgurítani Niczuly Roland mellett, azonban a kézdivásárhelyi születésű kapus lábbal hárított. Nem sokkal később Cristiano Bergodi legénysége is veszélyeztetett, Anass Achahbar szabadrúgása után Bogdan Mitrea fejelt néhány méterről kapura, a középre tartó labdát viszont Robert Popa könnyedén védte. Az első félóra elteltével a székelyföldi gárda járt közelebb a gólhoz, Marius Ștefănescu lövése kevéssel elkerülte a bal alsót. A Sepsi OSK a 38. percben megszerezte a vezetést, Anass Achahbar 18 méterről próbálkozott, a labda pedig Marko Gajić fején megpattanva védhetetlenül a bal felsőbe vágódott (0–1).

A vendégek szünet után is magabiztosan őrizték előnyüket, letámadással igyekeztek zavarba hozni ellenfelüket, az egyenlítésre törekvő Craiova pedig rögzített helyzetekkel próbálkozott. A 61. percben ismét eredményes lehetett volna a sepsiszentgyörgyi együttes, Kevin Luckassen betört a tizenhatos területre, előkészítését Stefan Askovski senkitől sem zavartatva továbbította kapura, viszont a házigazdák 18 éves kapusa bravúrral védett. A 71. percben az olténiai csapat előtt is adódott lehetőség, Francois Marquet felső léc alá tartó szabadrúgását Niczuly bravúrral szögletre tolta. A hajrában a játékvezető kiállított három játékost, a háromszéki hálóőr is köztük volt, így helyette Adnan Aganović húzott kesztyűt. A ráadásban Flavius Stoica együttese három szögletet is elvégzett, viszont a Sepsi OSK kapus nélkül is kivédekezte a hátralevő időt, így negyeddöntőbe jutott.

Román Kupa, nyolcaddöntő: U Craiova–Sepsi OSK 0–1 (0–1).

Drobeta-Turnu Severin. Vezette: Marian Barbu (Fogaras). Craiova: Popa – Negru, Kovačić, Gajić, Huyghebaert (Bușu, 73.) – Baeten (H. Vieira, 55.), Asamoah, Marquet – Sidibe, Bălan (Ondaan, 73.), Van Durmen (Raicea, 55.). Vezetőedző: Flavius Stoican. Sepsi OSK: Niczuly – Dimitrov, Niňaj, Mitrea, Dumitrescu (Ispas, 78.) – González, Păun, Achahbar (Aganović, 79.), Askovski (Bărbuț, 67.) – Ștefănescu (Golofca, 89.), Luckassen (Csuncsukov, 79.). Vezetőedző: Cristiano Bergodi. Gólszerző: Achahbar (38.). Sárga lap: Kovačić (14., 90+3.), illetve Niczuly (87., 90+3.). Piros lap: Vieira (90+3.). Kiállítva: Kovačić (90+3.), illetve Niczuly (90+3.).

További eredmény, nyolcaddöntő: FC Buzău–Dunărea Călăraşi 3–0 (gólszerzők: Gaitán 39., Ciobanu 51., Kanda 79.).

Vasárnap a Dinamo lesz az ellenfél

Zsúfolt a programja a sepsiszentgyörgyi csapatnak, amely vasárnap 17.30-tól hazai környezetben az utolsó előtti FC Dinamo ellen igyekszik megtörni negatív sorozatát az élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A székelyföldi és a bukaresti együttes az első osztályban korábban már tizenegyszer összecsapott, négy mérkőzés háromszéki, négy találkozó fővárosi sikerrel zárult, míg háromszor osztozkodtak a pontokon. A Sepsi OSK hazai környezetben egyetlen mérkőzést nyert meg ebben az idényben, három döntetlen mellett, háromszor kikapott, míg az FC Dinamo az eddigi hat idegenbeli mérkőzését elvesztette, ráadásul ezeken csak egy (!) gólt szerzett. Egyik csapat sincs jó formában, ugyanis a háromszéki labdarúgók tizenkét, a Mircea Rednic irányította játékosok tíz forduló óta nyeretlenek.

A 14. forduló programja: * pénteken: FC Botoșani–FC Farul (20.30 óra) * szombat: Craiova–Mioveni (19 óra), Kolozsvári CFR–FC Voluntari (21.30 óra) * vasárnap: Medgyesi Gázmetán–Academica Clinceni (15 óra), Sepsi OSK–FC Dinamo (17.30 óra), FCSB–FC Argeș (20.30 óra) * hétfő: Aradi UTA–Chindia Târgoviște (17.30 óra), FC Rapid–U Craiova (20.30 óra).

Ismét idegenben játszanak

A háromszéki csapatok az előző hétvégéhez hasonlóan a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 10. fordulójában is vendégként lépnek pályára. A Kézdivásárhelyi SE szombaton 15 órától a nyeretlen, sereghajtó Brassói Kids Tâmpa otthonában játszik, míg a Sepsi OSK II. kedden 14 órától szintén idegenben, a Brassói SR ellen teszi próbára magát. A negyedik céhes városi és a második megyeszékhelyi együttes is győzelemmel zárta az előző játéknapot, előbbi a Brassói SR, utóbbi a Plopeni felett diadalmaskodott.

A 10. forduló programja: * szombat: Blejoi–Székelyudvarhelyi FC (15 óra), Barcarozsnyói Olimpic–FC Pucioasa (15 óra), Brassói Kids Tâmpa–Kézdivásárhelyi SE (15 óra), Plopeni–FC Hermannstadt II. (15 óra) * kedd: Brassói SR–Sepsi OSK II. (14 óra).