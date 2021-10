Elhalálozás

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a sepsiszentgyörgyi

SIMON ATTILA

életének 39. évében rövid szenvedés után elhunyt.

Temetése 2021. november 2-án 15 órakor lesz a közös temető ravatalozójától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a gyimesközéploki

születésű sepsiszentgyörgyi

özv. SÁRIG IMRÉNÉ

MOLNÁR GIZELLA

életének 75. évében vissza­adta lelkét Teremtőjének.

Temetése 2021. október 29-én 13 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös temető ravatalozóházától.

Részvétfogadás a temetés előtt egy órával.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával tudatjuk, hogy a szeretett édesanya, feleség, testvér, nagymama, dédnagymama és rokon, a bölöni születésű sepsiszentgyörgyi

NÉMET PIROSKA

(szül. KEREKES)

életének 75. évében

csendesen elhunyt.

Drága halottunkat 2021.

október 30-án 13 órakor

helyezzük végső nyugalomra a szemerjai új református

temetőben.

Részvétfogadás 12.30 órától.

A járványügyi helyzetre való tekintettel a temetés szűk családi körben történik.

Kérjük, kegyeletüket egy szál virággal róják le.

Pihenése legyen csendes.

A gyászoló család

„Midőn a roncsolt anyagon / Diadalmason lelked megállt; / S megnézve bátran a halált, / Hittel, reménnyel gazdagon / Indult nem földi utakon, / Egy volt közös, szent vigaszunk / A LÉLEK ÉL: találkozunk!” (Arany)

Megtört szívvel tudatjuk mindazokkal, akik ismerték és szerették, hogy

KÁTAI ISTVÁN

agrármérnök

életének 80. évében rövid, nehéz betegség után végső nyugalomra lelt.

Szeretett halottunk hamvait 2021. október 29-én 14

órakor helyezzük örök

nyugalomra a gidófalvi

temetőben.

A gyászoló család

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy a kommandói születésű

CSORJA-INCZE SAROLTA

(szül. FEJÉR),

a kommandói Horn

Dávid-iskola egykori

tanítónője

életének 91. évében 2021.

október 27-én visszaadta

lelkét Teremtőjének.

Temetése október 29-én, pénteken 15 órakor lesz a sepsiszentgyörgyi közös

temetőben.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

A gyászoló család

Szívünk mély fájdalmával

tudatjuk, hogy a

sepsiszentgyörgyi

özv. MIHÁLY GIZELLA

(szül. SZABÓ)

életének 78., özvegységének harmadik évében hosszú

betegség után elhunyt.

Temetése 2021. október 30-án, szombaton 12 órakor lesz a vártemplomi temetőben.

Búcsúzik

három fia és azok családja, testvére és családja,

valamint a rokonság

és szerető hozzátartozói

Részvét

Őszinte részvétünket, együttérzésünket fejezzük ki a

gyászoló hozzátartozóknak volt kolléganőnk,

PÓKHÉ MELINDA tanárnő elhunyta alkalmából.

A Puskás Tivadar Szakközépiskola munkaközössége

4323633

A sepsiszentgyörgyi Conico Kft. munkaközössége őszinte részvétét fejezi ki a gyászoló családnak kollégájuk, VATÁNY CSABA elhunyta alkalmából. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Megrendülten értesültünk túratársunk, a kézdivásárhelyi BAKA ÁKOS, egyesületünk egyik legrégebbi tagja hirtelen haláláról. Emlékét megőrizzük. Nyugodjék békében.

Háromszéki EKE

Megemlékezés

Fájó szívvel emlékezünk az árkosi születésű sepsiszentgyörgyi SZÉKELY MATILDRA (szül. BARABÁS) halálának második évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Emlékek varázsa melegíti lelkünk, szívünkben érezzük őt, soha nem felejtjük. Álmok, emlékek, szép szavak, ez minden, ami a múltból megmaradt. Tátongó űr lelkünkben a hiány, néha kicsit csendesül, de örökké fáj. Fájó szívvel

emlékezünk a gidófalvi

id. BERDE MIKLÓSRA ­halálának 8. évfordulóján.

Szerettei

Mint gyertyaláng lobban el az élet, mint egy gyors folyó, rohannak az évek. A múltba visszanézve valami fáj, valakit keresünk, aki nincs már. ­Hálával emlékezünk bölöni PÁL ANDRÁSRA halálának második évfordulóján.

Szerettei

4323638

„Arany volt a szíve, munka az élete, Isten hívta, mert szerette. Hogy milyen volt? Különb, mint a többi, százszor is, ezerszer is, és mennyi jót tudott volna tenni, az ég is csak az ilyet szereti.” Fájó szívvel

emlékezünk a drága jó

édesanyára, nagymamára,

SZIMA BORBÁLÁRA

(szül. BITAI) halálának első évfordulóján. Csendes álma fölött őrködjön az örök szeretet.

Szerető családja

Sosem szűnik meg a hiányérzet, csak megtanulsz élni a tátongó űrrel, amit maguk után hagynak, akik elmennek…” Örök távollétét érezve, szeretetét és emlékét szívünkbe zárva emlékezünk a vargyasi születésű sepsiszentgyörgyi PRÉDA EMMÁRA

(szül. FARKAS)

halálának nyolcadik évfordulóján. ­Emléke legyen áldott, ­nyugalma csendes.

Szerettei

Virágot viszünk egy néma sírra, de ezzel őket már nem hozhatjuk vissza. Tudjuk, hogy nem jönnek, de olyan jó várni, hazudni a szívnek, hogy ne tudjon fájni. Míg köztünk voltatok, mi nagyon szerettünk, hiányoztok nekünk, soha nem feledünk. Szomorú szívvel és soha el nem múló szeretettel emlékezünk a sepsibükszádi

ifj. GERGELY GYÖRGYRE halálának 27. és GERGELY ZELMA tanítónőre halálának első évfordulóján.

Lányuk, Márta és családja

1116856

Ott pihensz, ahol már nem fáj semmi, / S nyugalmadat nem zavarja senki. / Életed elszállt, mint a virágillat, / De emléked ragyog, mint a fényes csillag. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó férjre, édesapára, nagytatára, apósra, a kökösi VAJDA MIHÁLYRA, aki ma hat hete itt hagyott minket. Nyugalma legyen csendes, emléke áldott.

Szerető családja

Soha el nem múló szeretettel emlékezünk drága édesapámra, a kézdivásárhelyi születésű sepsiszentgyörgyi PÉTER ISTVÁNRA halálának hetedik évfordulóján. ­Nyugodjon békében.

Fia és családja

Szeretetét, jóságát, gondoskodását szívünkbe zárva, fájó szívvel emlékezünk a sepsiszentkirályi születésű sepsiszentgyörgyi

SZILÁGYI MÁTYÁSRA halálának hatodik hónapjában. Drága emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Gyászoló családja

4323587

Soha el nem múló fájdalommal és megtört szívvel emlékezünk a bodoki születésű BÉRES ANDRÁSRA, a szerető férjre, édesapára, nagytatára, testvérre, aki egy éve, hogy örökre itt hagyott bennünket. Nem igaz, hogy bele lehet nyugodni. Nem igaz, hogy el lehet feledni. Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. Minden érted hulló könnycsepp nyugtassa álmodat.

Halálodba soha bele nem nyugvó családod

Lelked, remélem, békére talált, és te már a mennyből vigyázol ránk. Szeretünk, soha nem feledünk, rád

örökké emlékezünk.

Szomorú szívvel emlékezünk

MUNTYÁN LINÁRA (Nuci) halálának 10. évfordulóján. Emléke legyen áldott.

Szerettei

A búcsúszó, mit nem mondtál ki, elmaradt. Elmentél, de gondolatban örökké velünk maradsz. Soha el nem feledve, szeretettel emlékezünk a sepsiszentgyörgyi GOGA ­GIZELLÁRA halálának negyedik évfordulóján. Emléke legyen áldott, pihenése csendes.

Özvegye, György

és leánya, Enikő

Szívünkben mélységes szomorúsággal emlékezünk a sepsiszentgyörgyi UZONI ­PIROSKÁRA (szül. TARCZALI), aki hat hete távozott közülünk. Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Sógornője, Irénke

és férje, János

Az élet elmúlik, de az emlékek élnek, s míg élünk, őrizzük őket. Fájó szívvel emlékezünk a drága jó édesanyára, ­FERENCZI ILONÁRA

halálának 11. évfordulóján.

Emléke legyen áldott,

nyugalma csendes.

Szerettei

Nem múlhat el nap, hogy ne gondolnánk rád, / Hiányzol közülünk, és ez nagyon fáj. / Múlik az idő, a fájdalom marad, / Betölthetetlen az űr, ami a szívünkben maradt. Soha el nem múló

szeretettel emlékezünk

ELEKES ­MÁRIÁRA halálának második évfordulóján.

Pihenése legyen csendes, emléke áldott.

Szerettei

