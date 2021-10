Zelk Zoltán: Október

Sárga levél hull eléje,

amerre vágtatva jár,

félve nézi erdő, liget,

de ő vágtat, meg se áll.

Hová, hová oly sietve,

felhőlovas szélkerék?

Azt hiszed tán, aki siet,

aki vágtat, messze ér?

Dehogy hiszi, dehogy hiszi,

hiszen nem megyen ő messze,

csak addig fut, míg rátalál

a bátyjára, Novemberre.



Móra Ferenc: A cinege cipője

Vége van a nyárnak,

Hűvös szelek járnak,

Nagy bánata van a

Cinegemadárnak

Szeretne elmenni,

Ő is útra kelni,

De cipőt az árva

Sehol se tud venni.

Kapkod fűhöz, fához,

Szalad a vargához,

Fűzfahegyen lakó

Varjú Varga Pálhoz.

Azt mondja a varga,

Nem ér rá most arra,

Mert ő most a csizmát

Nagy uraknak varrja.

Darunak, gólyának,

A bölömbikának,

Kár, kár, kár, nem ilyen

Akárki fiának!

Daru is, gólya is,

A bölömbika is,

Útra kelt azóta

A búbos banka is.

Csak a cinegének

Szomorú az ének:

Nincsen cipőcskéje

Máig se szegénynek.

Keresi, kutatja,

Repül gallyról gallyra:

– Kis cipőt, kis cipőt! –

Egyre csak ezt hajtja.



Gryllus Vilmos: Őszi falevél

– Hova mész, falevél?

– Oda, hova visz a szél.

– Honnan jössz, falevél?

– Fa ágáról hoz a szél.

– Fázol-e, falevél?

– Hideg bizony ez a szél!

– Szállj tova, falevél!

– Röpülök, ha fúj a szél.