Dolgoznak az állomási tónál

Kevesebb mint két hónap alatt látványos átalakuláson esett át a sepsiszentgyörgyi állomási tó és környéke, miután a kivitelezők eltávolították az egykori tómederben felnőtt füzes ciherest, és nekiláttak a tereprendezésnek. Az önkormányzat reményei szerint, ha az időjárás engedi, az építők jót tudnak haladni. A szabadidős és sportolási lehetőséget is biztosító létesítményt 2023 végéig kell megépíteni.

Tóth-Birtan Csaba alpolgármester újságírók társaságában látogatott el tegnap a helyszínre, ahol egyebek mellett beszámolt arról, hogy kisebb-nagyobb fennakadások után, de végül két helyi vállalkozás – a Conico és a Baumeister – alkotta társulás nyerte meg a kivitelezési versenytárgyalást, és szeptember elején láttak neki a munkának. Első körben el kellett távolítani a régi növényzetet, tegnap több teherautó még az elhordáson dolgozott, párhuzamosan pedig elkezdődött a tereprendezés, több munkagép is ezt végezte. Tóth-Birtan Csaba reményei szerint, ha az időjárás is engedi, a tél beálltáig jót haladhatnak a kivitelezők. Tervek szerint az eredeti tó vízfelületének mintegy kétharmadát állítják vissza, a fennmaradó egyharmadot feltöltik és az árvízvédelmi töltéssel együtt más szerepet kap.

Újságírói kérdésre az alpolgármester elmondta, a sziget belső része kapcsán nem sikerült dűlőre jutni a tulajdonosokkal, így az kimarad a beruházásból, de az önkormányzat fontolgatja a kényszerkisajátítást. Erre lehetőségük van, amennyiben zöldövezet kialakítása végett kezdeményezik. Az elképzelés szerint a szigeten pihenőhelyet lehetne kialakítani azon a területen, ami jelenleg még nem a város tulajdona, és ahol az egykori cukrászda romos épülete látható. Tóth-Birtan Csaba sajnálatosnak nevezte, hogy a tulajdonosok nem tettek semmit az épület állagának megőrzése érdekében és nem is voltak hajlandóak megválni az ingatlantól.

Amint arról több rendben beszámoltunk, az állomási tó és környékének felélesztését célzó beruházást javarészt európai uniós alapokból finanszírozza a város. A Regionális Operatív Programhoz benyújtott pályázat sikeres volt, a támogatási szerződést tavaly tavasszal írták alá. A beruházás teljes értéke megközelíti a 18 millió lejt, amiből 17,7 millió lej az uniós támogatás. A munkálatok során megerősítik és szigetelik a tó medrét – a korábban az egyik fő gondot jelentő szivárgás megelőzése végett –, a vízveszteség pótlására szivattyúkat szerelnek fel. A csónakázásra is alkalmas tó és környékének helyreállításával közel háromhektárnyi zöldövezetet alakítanak ki, a töltésen sétányokat, ezen kívül kávézót és illemhelyet építenek, ugyanakkor futó-, kosárlabda- és futballpályát is létesítenek.

A tóban két kisebb szigetet is kialakítanak, ezeket gyaloghíd köti majd össze. Az új köztéren vezeték nélküli internethálózat is lesz, és a jobb megközelíthetőség érdekében a Păius David sugárút közelében parkolóhelyeket is kialakítanak.