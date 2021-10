Gépekkel, gyógyszerekkel segíti a háromszéki kórházakat Magyarország

Magyarország és Románia a járvány ideje alatt végig szorosan együttműködött, a negyedik hullámban, amely súlyosan alakul, még inkább szoros ez az együttműködés, köszönhetően annak is, hogy a román kormányban jelen van az RMDSZ – fogalmazott az egészségügyi eszközök átadását megelőzően Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője. A főkonzul hangsúlyozta, Kelemen Hunor miniszterelnök-helyettessel és Cseke Attila egészségügyi miniszterrel folyamatos a kapcsolattartás, ők jelzik azt, hogy mire van szüksége Romániának. Magyarország az előző időszakban is többször nyújtott segítséget romániai egészségügyi intézményeknek, ám ezúttal egy nagyobb szállítmány érkezett Erdély-szerte húsz kórházba, Nagyszalontától Kézdivásárhelyig, Marosludastól Barótig: összesen negyven lélegeztető gép, 1650 úgynevezett non-invazív lélegeztetéshez szükséges maszk, valamint 3000 doboz Favipiravir gyógyszer. „Bízunk abban, hogy mindez valóban segítséget tud nyújtani, hogy ezek a gépek mielőbb üzembe állnak, életeket fognak menteni és hozzájárulnak ahhoz, hogy Románia és az erdélyi magyarok is maguk mögött tudják ezt a negyedik hullámot” – fogalmazott Tóth László. A főkonzul ugyanakkor a koronavírus elleni oltás beadatásának fontosságára is kitért. „A járvány hullámainak csak az vethet véget, ha beoltatjuk magunkat minél többen. Jól mutatja ezt a negyedik hullám, amely azokban az országokban okozott nagy kárt, ahol alacsony az átoltottsági szint, így Romániában és Székelyföldön is” - mutatott rá.

A magyar kormány adományából a sepsiszentgyörgyi sürgősségi kórház két lélegeztető gépet, 200 darab speciális maszkot valamint 300 doboz Favipiravir gyógyszert kapott. Ez az antivirális gyógyszer a betegség enyhe és közepes formájánál alkalmazható, főként az első fázisban – hangzott el a péntek délelőtti sajtótájékoztatón. Kézdivásárhely és Barót kórházainak felszereltsége egy-egy lélegeztetőgéppel, illetve 30 – 30 darab, non-invazív lélegeztetéshez szükséges maszkkal gyarapodott a magyar kormány jóvoltából. A gyógyszerekből 100 dobozt a céhes város kórházához, további 50-t pedig az erdővidéki kórházhoz juttattak el. Az adományokat személyesen vették át a háromszéki egészségügyi intézmények vezetői.

Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke köszönetet mondott a magyar kormány részéről érkező felajánlásért, s úgy fogalmazott: „kétszer ad, aki gyorsan, a szükség idején ad.”