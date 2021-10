Országosan javult, Háromszéken romlott a vírushelyzet

A stratégiai kommunikációs törzs jelentése szerint az elmúlt 24 órában 481 koronavírussal diagnosztizált személy hunyt el (237 férfi és 244 nő), a halottak száma tehát nőtt a tegnapi adatokhoz (415) viszonyítva. A halálos áldozatok közül 441-en nem voltak beoltva, 418-nak volt valamilyen társbetegsége. A 40 beoltott áldozat 50 és 59 év közötti, illetve 80 éven felüli volt, 27-en közülük más betegségekben is szenvedtek.

Jelenleg 20 092 személyt kezelnek kórházban Covid-19-cel, közülük 1875 személy szorul intenzív terápiás ellátásra. A kórházban kezelt páciensek között 434 kiskorú van, közülük 37-et ápolnak intenzív osztályon.

Az elmúlt 24 órában Bukarestből (1709), illetve Szeben (638), Prahova (638), Kolozs (617), Bihar (565) és Ilfov (555) megyéből jelentették a legtöbb új koronavírusos esetet, az ezer lakosra jutó esetszám továbbra is Ilfov megyében a legmagasabb (16,64). A fővárosban 15,25 ezrelékes a fertőzöttségi ráta, csökkent a csütörtöki naphoz képest (15,67). Nagy a fertőzöttségi arány Prahova (12,07), Fehér (10,69) és Konstanca (10,38) megyében is. Változatlanul a piros zónába tartozik az ország minden megyéje, 206 városban elérte vagy meghaladta a 6-ot is az ezer lakosra számított koronavírusos esetek száma. Az Ilfov megyei Otopeni (21,16), Măgurele (18,56), Popeşti-Leordeni (18,49), Bragadiru (17,76) és a Fehér megyei Abrudbányán (17,34) a legrosszabb a helyzet.

Az utóbbi jelentés óta 82 személy gyógyult ki a betegségből Háromszéken, és csupán egy haláleset történt, egy 80 éves kovásznai férfi hunyt el. Jelenleg 1294 aktív eset van Kovászna megyében, arányában a legtöbb Nagypatakon (a településen az ezer lakosra vetített incidencia 13,05), Kőröspatakon (9,98), Árkoson (9,31), Sepsiszentgyörgyön (8,82), Kökösben (8,64) és Sepsibodokon (8,12). Az elmúlt 24 órában csak 611 adag oltást használtak fel a megyében, mely a korábbi napon beoltottak száma (1424) felénél is kevesebb: 185 személy kapta meg az első, 57 a második, 106 a harmadik adagot, 263 személy pedig az egydózisú Johnson&Johnson vakcinát adatta be magának.