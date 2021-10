A járványhelyzet hozta megszorítások ellenére őrtűz hirdette a székelység önrendelkezés iránti igényét vasárnap este Sepsiszentgyörgy határában is, a Pacén. Az előző alkalmaktól eltérően csak maréknyian vonultak a helyszínre, és a máglya lángra gyújtását ez alkalommal egy rövid üzenet, valamint a hagyományosnak számító kiáltvány felolvasása előzte meg. Az Erdély-, valamint székely lobogókkal érkező kisszámú résztvevő rendhagyó módon a magyar és a székely mellett az erdélyi szászok himnuszának sorait is elénekelte.

Az Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke által jegyzett kiáltvány ismertetése előtt Gazda Zoltán, a Sepsiszéki Székely Tanács elnöke szólt a megjelentekhez, illetve az eseményt az interneten keresztül követőkhöz. Rövid beszédében rámutatott: elsősorban azt tartják fontosnak, hogy ne lankadjon az autonómia ügyében felmutatott székely virtus, az önrendelkezés iránti vágy lángja, és hogy lássák Bukarestben is ezt a lángot, hallják a székelység hangját, hogy nem mond le a területi autonómiáról. Sőt, Brüsszelben is hallják meg az európai döntéshozók, hogy nem elég a globalista törekvésekkel foglalkozniuk, hanem az őshonos nemzeti közösségekre is figyelniük kell. Gazda Zoltán köszönetet mondott mindenkinek, hogy a járványügyi korlátozások ellenére „sok helyütt kigyúlhatott Székelyföld autonómiájának lángja”.

A kiáltványt is ő olvasta fel a máglyaláng fénye mellett. A szabadsághoz, autonómiához és a régiók egyenlőségéhez címzett kiáltványban Izsák Balázs emlékeztet: mint minden év októberének utolsó napján, ez alkalommal is azért gyűltek össze, hogy ismételten kinyilvánítsák igényüket Székelyföld önrendelkezése iránt.

Gazda Zoltán olvasta fel a kiáltványt

Az SZNT elnöke felidézte, az elmúlt egy év a nemzeti régiókért indított polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének sikerével zárult, illetve következik, hogy az Európai Bizottság is sikeresnek nyilvánítsa a kezdeményezést. A kezdeményezéssel egy új fogalom is született, a nemzeti régióké, mely egyben alapja e térségek népei együttműködésének, és egyben megnyitotta a közös célok megfogalmazásának távlatát. A kiáltvány szerint elérik, hogy a nemzeti régiók a közösségi jog alanyaivá váljanak. A nemzeti régiók ügye – és ezen belül a székelységé – visszavonhatatlanul európai szintűvé nőtt – nyomatékosítják. Az Európai Uniónak felül kell vizsgálnia az önrendelkezési jog merev és elavult értelmezését. Legyen szó akár államon belüli önrendelkezésről vagy akár függetlenségről, ez a jog nem csak az államok népességét illeti meg.

A cél, hogy Bukarestben is lássák a lángot

A kiáltvány megfogalmazói követelik az Európai Uniótól, hogy „fordítsa tekintetét Európa történetileg kialakult, ám önálló állammal nem rendelkező vagy idegen állam területén élő nemzeti közösségeire és ezek hazájára, a nemzeti régiókra”, megjegyezve, a nemzeti régiók nem a fejlődés kerékkötői, hanem Európa rejtett erőforrásai.