Huszonkét pontos diadal

Több kihagyott támadás után, a 2. perc végén tört meg Kézdivásárhelyi SE–Kolozsvári U találkozó kosárcsendje, miután a hazaiaktól előbb Jaiamoni Coleman, majd Brianna Taylor pontozott. A válasz Alexandra Uiuiutól érkezett, aki egy triplával 4–3-ra alakította az eredményt. Innen a kék-fehérek irányították a küzdelmet, s 18–11-es állásnál ért véget az első negyed. A második szakaszt a kincses városiak kapták el jobban, akik a 16. percben Clarke Nicholas két értékesített büntetőjével kiegyenlítettek 22-re. Innen ritmust váltottak a felső-háromszékiek, gyorsan visszaszerezték a vezetést, és annak ellenére, hogy elvesztették a negyedet, ötpontos előnnyel vonultak szünetre (28–23). A térfélcsere után sem sokat változott a mérkőzés menete, ugyanis lányaink irányították a küzdelmet, és a remek napot kifogó Lynnea Lewis irányítása mellett tovább növelték a két csapat közötti különbséget (44–37). Az utolsó negyed teljes egészében a Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár edzette csapatról szólt, amely a 35. percben 12, a 38.-ban pedig 21 ponttal vezetett. A vége 66–44 lett a KSE javára, amely magabiztos játékkal és megérdemelten könyvelhette le második győzelmét az idei szezonban. A találkozó és a kézdivásárhelyiek legeredményesebbje a 21 pontig jutó Lewis lett, a kolozsváriaknál a 19 egységet jegyző Nicholas volt a legjobb. A vendégek sepsiszentgyörgyi játékosa, Bölöni Noémi 7 percet kapott Ioannis Koukos edzőtől, és egy szerzet ponttal zárta a találkozót.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 5. forduló: Kézdivásárhelyi SE–Kolozsvári U 66–44 (18–11, 10–13, 16–13, 22–7). Kézdivásárhely, Kicsid Gábor Sportcsarnok. Vezette: Andrei Vizitiu, Csíki Zsolt, Alexandru Sandu. KSE: Debreczi 9/3, Taylor 15/9, Coleman 13/3, Tuchilus 2, Lewis 21–Nagy, Domokos 2, Kozman 4, Lénárt, Csurulya. Edző: Ljubomir Kolarevic és Farkas Alpár. Kolozsvár: Beldian 9/9, Nicholas 19, Uiuiu 5/3, Rubin 2, Fleșer–Rus 1, Stoica, Bölöni 1, Popovici, Bota, Al Ash Hab 7, Mihășan. Edző: Ioannis Koukos.



Túl a harmadik sikerén a Sepsi-SIC

A házigazda Alexandria kapta el jobban a Sepsi-SIC elleni mérkőzés rajtját, olyannyira, hogy a zöld-fehérek csak a 3. percben tudtak először pontozni. Kevéssel később Saqwedia Wallace egyenlített 5-re, majd Brianna Fraser egy rövid időre előnybe juttatta csapatunkat (5–7). A túloldalon Alek­szandra Petrova elsüllyesztett egy triplát, amire Wallace válaszolt távolról (8–10), és innen az utolsó sípszóig már csak a mieink vezettek. A folytatásban a teleormaniak többször is felzárkóztak 2 pontra, ám az első negyed 14–21-es állásnál ért véget. A második szakasz elején sem tudott komolyabban elszakadni vendéglátójától a SIC (25–27), amely csak egy alexandriai időkérés után tudta felpörgetni játékát. Támadásról támadásra jobban teljesítettek Zoran Mikes tanítványai, és 29–37-es eredménynél vonultak szünetre az együttesek. Az öltözőből egy határozottabb, győzelemre éhesebb bajnokcsapat tért vissza, amely állva hagyta ellenfelét, és a harmadik negyed végére már 31 pontos előnyre tett szert (34–65). Az utolsó játékrészben is folytatódott a mieink menetelése, a zöld-fehérek a harmadik után a negyedik szakaszt is 20 pont fölött zárták, és végül 39 pontos különbséggel nyerték meg a találkozót (49–88). A mezőny és a sepsiszentgyörgyiek legjobbjának a 28 pontot szerző Fraser bizonyult, de mellette mindenki legalább egy kosárral kivette részét a Sepsi-SIC szombati sikeréből. A hazaiaknál a 11 pontos Nicoleta Crăciunescu volt a legeredményesebb.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 5. forduló: Alexandria–Sepsi-SIC 49–88 (14–21, 15–16, 5–28, 15–23). Alexandria, városi sportcsarnok. Vezette: Vlad Cotrobaș, Ionuț Barbu, Ana Maria Vamoș. Alexandria: Pană 7, Mazilu, Burcică (Mihai) 9/3, Petrova 7/3, Voicu 6–Lungu 2, Marin 5/3, Crăciunescu 11/9, Bota, Oinaru, Horlea 2. Edző: Mădălin Piperea. Sepsi-SIC: Pašić 4, Wallace 10/6, Ghizilă 10/6, Orbán 6, Fraser 28/3–Botos 2, Cătinean 7, Neagu 8, Croitoru 6, Podar 7. Edző: Zoran Mikes.

A forduló további eredményei: Marosvásárhelyi Sirius–Szatmárnémeti VSK 74–77, Aradi FCC–Triumf Botoșani 97–67, Bukaresti Rapid–Agronómia Bukarest 45–63, Brassói Olimpia–Konstancai Phoenix 60–78, a Târgoviște szabadnapos volt.