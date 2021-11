Legyen jó fiatalnak lenni Sepsiszentgyörgyön

Egy évvel ezelőtt, alpolgármesteri mandátuma kezdetén sokan mondták, hogy igen nagy fába vágta a fejszéjét, nem tudja, mire vállalkozik, és igazuk is volt; mindent most sem tud, de a lelkesedés és akarat megvolt benne, és sok mindent megtanult, többek között azt is, hogy az önkormányzati munka egy soha véget nem érő folyamat, mindig új kihívásokkal – jelentette ki Vargha Fruzsina évértékelő sajtótájékoztatóján, megköszönve munkatársainak a segítségét, hozzáállását.

Igényfelmérés

Sepsiszentgyörgy alig 25 éves alpolgármestere elsősorban a fiatalok problémáival és a kulturális kérdésekkel foglalkozott, ezekről számolt be. Elmondta: egyetlen napot sem dolgozott úgy, hogy ne a járványhelyzethez kelljen igazodni, mindig négy-öt forgatókönyvet készítettek a különböző rendezvényekhez, a járványügyi szabályok és a célközönség, illetve a veszélyeztetettség között egyensúlyozva. Antal Árpád polgármester két nappal korábban úgy fogalmazott, hogy a többi szolgáltatás mellett reményt is kellett nyújtani az embereknek, Vargha Fruzsina pedig úgy érzi, ők is reményt merítettek mindenkiből, aki mosolyogva tudott bemenni a polgármesteri hivatalba vagy részt tudott venni egy rendezvényen. „A fiatalság tünékeny és törékeny állapot, de a társadalom egyik legfontosabb építőköve, hatalmas erő van benne, ezért is kötelességünk foglalkozni vele” – fejtette ki. Ezért tartották meg az év elején az ifjúsági konzultációt, amelyre 1113 választ kaptak (932-t magyarul, 181-et pedig románul), és amelyekből kidomborodtak a fő csapásvonalak: a munkahely- és lakáskeresés gondjai, a szórakozási igények. E problémák megoldásában segít egyrészt az 50 eurós lakbértámogatás, másrészt az ifjúsági iroda, amely holnaptól, november 2-ától áll a betérők rendelkezésére.

Kulturális igényfelmérés is készült, mert 2022-ben lejár a város kulturális stratégiája is, a trendek pedig folyamatosan változnak. Sepsiszentgyörgyön nagyon sok, országszinten is kiemelkedő művelődési intézmény és pezsgő művelődési élet van, de sokan még mindig a családoktól, barátoktól értesülnek egy-egy rendezvényről, a válaszolók 35 százaléka pedig nem fogalmazott meg semmilyen igényt e téren, elégedettségből vagy közömbösségből. Vargha Fruzsina szerint értéket, élményt kell nyújtani az embereknek, és részvételre kell buzdítani őket. Ezt szolgálja a Com’ON Sepsi rendezvénysorozat is, amelyben a közösség javasol programokat és dönt arról, hogy melyik valósuljon meg. Ezzel egy új fejezet körvonalazódik a város életében, egy olyan ifjúsági brand (márka, védjegy), amely a kolozsvári PONT Csoport segítségével hosszú távú jövőképet kínál a fiatalok számára. Ez is a cél, hiszen a városvezetés hiába tervez és épít, ha tíz, húsz vagy ötven év múlva nem lesz fiatalság. Ezért jött létre az iSepsi internetes felület is: nagyobb teret kívánnak adni a fiataloknak, hogy merjenek nagyobbat álmodni. Az önkormányzat azt szeretné, hogy ne szülessen olyan, fiatalokat érintő döntés, amelyről őket nem kérdezik meg, és hogy Sepsiszentgyörgy ifjúsági politikája egyfajta mérce legyen a térségben, és hogy több olyan rendezvény is legyen, amiért a világ másik sarkából is érdemes hazajönni – idén ilyen volt az István, a király rockopera – évente háromszor-négyszer vagy akár egészen.



Ifjúsági iroda a mozival szemben

Ennek a célnak az egyik eszköze az ifjúsági iroda, amely kedden nyílik meg a Művész mozival szemközti saroképületben. Vargha Fruzsina elmondta: szerettek volna egy utcalezárásos, bulis megnyitót tartani, de a járvány miatt ez nem lehetséges. Ennek ellenére várják a fiatalokat, egyelőre két munkatárssal – akik a lakhatási támogatások (lakbér-kiegészítés, Gyere haza program), továbbképzési lehetőségek, szabadidős programok és hasonlók terén tudnak tájékoztatást nyújtani –, de a hely közös ötletelésre, projektek kidolgozására, feladatmegoldásra is alkalmas. Az irodát a Sapientia egyetemen nemrég indult képzőművészeti tanszék hallgatói dekorálták – az új, egyelőre hat festő- és négy szobrászpalántával működő képzés egy másik örvendetes eredménye az elmúlt esztendőnek, és jöttek javaslatok új, trendibb szakok indítására is –, és bár elsősorban a 35 év alattiaknak szól, ajtaja mindenki előtt nyitva áll. Terv van elég: az iSepsi mellett – ami egy közösségi és kulturális tapasztalat, nyolc diáktanáccsal való együttműködés eredménye is – ifjúsági tanácsot és parlamentet, valamint egy új kapcsolattartó felületet is létre akarnak hozni a következő évben, hogy a 2030-ig szóló városi ifjúsági stratégia kidolgozásában már részt tudjanak vállalni. Ebben a folyamatban nem csupán a sepsiszentgyörgyi, hanem a környező falvak fiataljaira is számítanak. Természetesen azt is remélik, hogy az iroda segít érthetőbbé tenni az önkormányzat munkáját és oldani a hivatal iránti tartózkodást.

Ebben a gyakornoki program is előrelépést hozott: tavaly nyáron 34, idén (egy kicsit szigorúbb szűrés után) 21–22 egyetemista tevékenykedett a polgármesteri hivatal különböző részlegein, és ők azóta is bekapcsolódnak a különböző rendezvényekbe, önkénteskednek, aktívak. Egy ilyen fiatal lesz majd az ifjúsági iroda harmadik munkatársa.

A városvezetés közösségi terek létrehozásával is segítené a fiatalokat, mert az a tapasztalat, hogy sokszor a játszóterekre szorulnak, aminek a kisgyermekes szülők, nagyszülők nemigen örülnek. Vargha Fruzsina úgy véli, a nagyobbak számára is lehetőséget kell adni arra, hogy együtt tölthessék az időt és jól érezzék magukat, ezért „nagyon fognak igyekezni”, hogy a dohánygyárban valami nagyon érdekes szórakozást nyújtsanak (erre nézve várják az ötleteket, javaslatokat), de arra is törekednek, hogy a lakónegyedekben is kapjanak teret a fiatalok, ne kelljen minden szórakozásért a központba menni. Dinamikus, aktív ifjúsági és közösségi életet szeretnének látni Sepsiszentgyörgyön, ezt pedig olyan folyamatok elindításával képzelik el, amelyek nem szűnnek meg három év múlva – fejtette ki. Ütemtervük is van: a következő hónapban az ifjúsági parlament (iParlament) magját képező, 21 tagú ifjúsági tanácsnak (iTanács) kellene megalakulnia (nem csak a meglévő szervezetek tagjaiból, hanem önálló fiatalokból is), akik a helyi tanáccsal együtt dolgozzák majd ki az ifjúsági stratégiát és akciótervet.

Összegezésül Vargha Fruzsina elmondta: büszke arra, hogy Sepsiszentgyörgyön él, itt fiatal, itt van itthon, és azért dolgozik, hogy ezt minél többen így érezzék.