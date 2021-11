Európa idiótái?

Az említett újság írja, hogy a Bukaresti Egyetemi Kórház egyik asszisztensnője szerint náluk pokoli a helyzet – mint egy háborúban. A betegek félnek kórházba vonulni, mert azok tűzveszélyesek, mivel a fertőzötteket oxigénnel kezelik, amely táplálja az égést. A Iași megyei Lețcani-ban egy mobil konténerkórházban úgy akarnak megelőzni egy esetleges kórháztüzet okozó robbanást, hogy a hideg ellenére nyitva tartják a kórtermek ajtóit és a külső bejárataikat is. Köztudott, hogy a tűzhalál borzasztó, míg a fagyhalál állítólag sokkal kellemesebb, mert a megfagyó szépeket álmodik. Az emberek a kórházba vonulástól való félelem ellenére sem akarják beoltatni magukat, ami a tapasztalatok szerint csökkenti a betegség súlyosságát, ha az oltás ellenére netán mégis megbetegszik valaki.

Az IRES közvélemény-kutató intézet tanulmányozta, hogy a romániai lakosság miért is nem harapott rá az oltásra, jobban mondva: miért nem fűlik a foga a védekezéshez. Százból tíz oltatlan azt hiszi, hogy nem is létezik a vírus, és az egész pandémia-mizéria csak egy összeesküvés az emberiség ellen. Ez nem csoda, amikor a zöldek állandóan mondják, hogy igen sok ember él a szegény Földön, amit az nem bír elviselni a hátán. Persze vannak, akik meg vannak arról győződve, hogy a maszkban levő fémlemez valójában egy antenna, amelyen keresztül irányíthatnak minket. Mások azt állítják, hogy az oltással mikrocsipet ültetnek belénk, mert a mai modern technikával sok minden lehetséges. És a csip – gondolom – oda megy, ugyebár, ahol helyet talál. Sok embernek üres lehet a feje, és akkor abba is költözhet, majd az illető a száján keresztül továbbadja a jobbnál jobb tanácsokat azoknak, akik vevők az összeesküvés-elméletekre. A lakosság 14 százaléka nem érzi, hogy szüksége lenne az oltásra. (Láttunk sok esetet, amikor a kórházba kerültek, azt mondták, hogy mégiscsak szükségük lett volna rá.) 13 százalék azt mondja, hogy fél a mellékhatásoktól, illetve a haláltól. És igazuk van, mert akit beoltanak, ugyanúgy meghal egyszer, mint akit nem. (Persze, jobb később, mint… hamarabb.) A megkérdezettek 3–3 százaléka nem hisz a vakcina hatékonyságában, vagy azt mondja, átesett a betegségen. Mások állítják, hogy túl gyorsan fejlesztették ki, és különben is, oltás után is meg lehet betegedni. Voltak, akiknek nem volt idejük beadatni az oltást, mások várják, hogy bebizonyosodjék annak hatékonysága.

Sajnos, ma már majdnem mindenütt kötelezővé tették a védettségi igazolvány felmutatását, ezért aztán hamis zöldigazolványokat is kínálnak eladásra. Jelenleg több mint 335 bűnügyi kivizsgálás folyik hamis igazolványok kiállításával kapcsolatos csalások miatt. Aki nem akar ilyen hibába esni, és a zöld­igazolvány megszerzése végett oltatja magát, pedig fél az oltás következményeitől, az megteheti, amit egy Svédországban élő volt hazánkfia, akit külföldi küldetésre rendeltek, és oltás nélkül állandóan teszteltetnie kellett volna magát. De ő nem akarta, hogy a tesztelés során pálcikákat dugjanak az orrába, és azzal tönkretegyék az agyát. Így beoltatta magát, majd megivott egy rekesz sört (biztosan ott nem volt 60 fokos cujka), hogy kiigya magából az oltás hatását. Végül egy macskajajjal megúszta, és már nem fél az oltás rossz következményeitől sem. Egy majdnem 80 éves COVID-os hölgy a Sfântul Pantelimon Kórházban azt mondta, azért nem oltatta be magát, mert hallotta, hogy az oltás meddőséget okoz.

Sokan diszkriminációnak tekintik, ha zöldigazolványt kérnek tőlük azért, hogy valahová bejuthassanak. Kolozsváron egy bevásárlóközpontban két külön folyosót alakítottak ki a beoltottak és a nem oltottak számára. Meg is büntették ezért az áruházat 5000 lejre. Pedig meg lehetne oldani, hogy különválasszák a vírus- és oltástagadó alkalmazottakat, akiket olyan üzletekben, hivatalokban helyeznének el, ahol zöldigazolvány nélküli vírus- és oltástagadókat szolgálnának ki. És akkor azok nem kiálthatnának diszkriminációt.