A Ferencváros 30–26-ra nyert a montenegrói Buducnost Podgorica otthonában, míg a Győri Audi ETO KC házigazdaként 41–19-re legyőzte a svéd IK Sävehof csapatát a női kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének hatodik fordulójában. Ez volt az FTC századik győzelme a legrangosabb európai kupasorozatban, a csapat ebben az idényben továbbra is veretlen.

A nyári szünetben megváltoztak az erőviszonyok, a montenegrói együttes meggyengült, így a magyar bajnokcsapat ellépett a találkozó elején (5–1), de egy időkéréssel és kapuscserével a házigazdák némileg megtörték ellenfelük lendületét, majd egyenlítettek (7–7). A folytatásban lassan, de biztosan ismét elhúzott a Ferencváros, ám pontatlanságai miatt nem tudott magabiztos előnyt kidolgozni. Elek Gábor is időt kért és többet cserélt, a lelkes hazai együttes azonban a továbbiakban is kihasználta a vendégek hibáit, és a szünetben döntetlen volt az állás (13–13).

A második félidő elején a meccs során először átvette a vezetést a kevesebbet hibázó Buducnost, amely megérezte, hogy öt sima vereség után ezúttal lehet esélye a pontszerzésre a BL-ben, ezért nagyszerűen küzdött. Janurik Kinga védéseire és szélsőinek góljaira alapozva ugyanakkor megint az FTC került előnybe, majd az átlövők is egyre hatékonyabbá váltak, ezzel eldöntötték a vártnál sokkal szorosabb mérkőzést.

A győri gárda ezúttal is gyors játékra törekedett, így minden labdaszerzését gólra tudta váltani és a meccs elején elhúzott (6–3). A vendégek tíz perc után időt kértek, ezzel sikerült némileg megtörniük az ETO lendületét. A magyar együttes remekül védekezett, támadásban pedig Stine Oftedal és az ezúttal kezdőként pályára lépő Háfra Noémi jelentette az állandóságot. Kisebb hibák és pontatlanságok is belefértek, mert háromszor is háromgólos sorozatot produkált a Győr, amely az első félidőt egy ötös gólszériával zárta, így a szünetben magabiztosan vezetett (20–9).

Szünet után az ETO előbb kettesével, majd hármasával szerezte góljait, és támadás mellett védekezésben is rendkívül hatékonyan teljesített. A Sävehof időkérései ekkor már nem segítettek, mert az ötszörös BL-győztes Győr továbbra is gyors gólokat lőtt a labdaszerzések után, és öt perccel a vége előtt húsz találatra növelte előnyét. A vendégek csaknem 11 percig nem találtak a kapuba, így történetük legsúlyosabb vereségét szenvedték el a BL-ben, az eddigi negatív rekordot a hét évvel ezelőtti Sävehof–Győr (21–38) mérkőzés jelentette.