Kevesebb új eset, több beteg

A csökkenést a kórházakban még nem érzik, ellenkezőleg: jelenleg 20 561 koronavírusos beteg van beutalva (56-tal több, mint az előző napon), közülük 1876 fekszik intenzív osztályon (kettővel több, mint vasárnap, de sokan várnak megürülő ágyakra a sürgősségi osztályon). A beutaltak közül 421 kiskorú, 29 van intenzív terápián. A koronavírus-fertőzés következtében elhunytak száma most is meghaladja a háromszázat, a 322 elhalálozásból 11 korábban történt. Az áldozatok közül 287 nem volt beoltva, a 35 beoltott közül 32-nek volt más betegsége is. Ezúttal 1 huszonéves, 4 harmincas, 14 negyvenes, 33 ötvenes, 89 hatvanas és 87 hetvenes éveiben járó beteg hunyt el, és 94 nyolcvan évesnél idősebb személy.

Az igazoltan fertőzött, lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben levő személyek száma már egy hazai viszonylatban nagyobb város lakosságára rúg, meghaladja a 165 ezret. Karanténban pillanatnyilag majdnem 60 ezren tartózkodnak. Románia kéthetes fertőzöttségi mutatója 9,72 ezrelékes.

Németország is vállal kezelést

November első három napjában összesen 21 súlyos állapotban levő koronavírusos beteget szállítanak át Németországba kezelésre. Az első hét beteget már repülőre is tették, a helyszínen ott volt Raed Arafat katasztrófavédelmi államtitkár is, aki köszönetet mondott azoknak a baráti országoknak, akik ebben a Románia számára nehéz időszakban szolidaritást mutattak.

Sepsiszentgyörgyön még emelkedik az esetszám

Háromszéken 29 új esetet regisztráltak (120 teszt alapján), ezzel az ismert fertőzések száma 11 393-ra emelkedett (közülük 9662 meggyógyult, 432 pedig elhunyt), a pillanatnyi fertőzöttségi átlag azonban enyhén, 5,87 ezrelékre csökkent az előző napi 5,91-ről. Ez egy átlag, a helyzet településenként változik – Sepsiszentgyörgyön például 9-cel nőtt az aktív esetek száma vasárnap, a fertőzöttség pedig egy nap alatt 0,17 ezrelékkel. Megyeszinten 1330 aktív eset van, a következők szerint: 21 Árkoson (a településen az ezer lakosra vetített kéthetes fertőzöttség 12,22 ezrelékes), 29 Sepsikőröspatakon (fertőzöttség 11,58 ezrelék), 594 Sepsiszentgyörgyön (9,30), 22 Sepsibodokon (8,51), 12 Kökösben (7,98), 139 Kézdivásárhelyen (6,99), 73 Kovásznán (6,66), 22 Bereckben (6,39), 21 Bölönben (6,37), 14 Dobollón (6,19), 12 Illyefalván (5,80), 53 Bodzafordulón (5,60), 6 Esztelneken (5,31), 5 Kommandón (5,23), 6 Nagypatakon (5,22), 9 Mikóújfaluban (5,06), 20 Zágonbárkányban (4,97), 23 Uzonban (4,94), 5 Málnáson (4,93), 9 Lemhényben (4,89), 8 Kézdiszentkereszten (4,65), 21 Zabolán (4,47), 10 Rétyen (4,28), 17 Csernátonban (4,18), 5 Kézdialmáson (3,94), 35 Baróton (3,88), 20 Bardocon (3,85), 10 Gidófalván (3,73), 18 Zágonban (3,52), 5 Sepsibükszádon (2,92), 5 Vargyason (2,89), 9 Nagyborosnyón (2,72), 9 Torján (2,35), 8 Ozsdolán (2,15), 10 Szitabodzán (2,05), 5 Hidvégen (1,97), 3 Nagyajtán (1,86), 6 Szentkatolnán (1,80), 8 Kézdiszentléleken (1,72), 2 Maksán (1,60), 9 Előpatakon (1,59), 2 Barátoson (1,43), 6 Gelekncén (1,15), 1 Dálnokban (1,06) és 3 Baconban (0,63). Egyetlen olyan közigazgatási egység sincs, ahol ne lenne fertőzött személy. 565-an otthoni karanténban, 9662 otthoni elszigetelésben tartózkodnak, elhalálozás a hétvégén nem történt.

Gyorsan apad viszont az oltási hajlandóság: két nap alatt a felénél is kevesebbre esett vissza. A prefektúra november elsejei összesítése szerint az elmúlt 24 órában 99-en kapták meg az első adagot (október 30-án még 213-an), 29-en a másodikat (a szombati 64-hez képest), 59-en a harmadikat (120-hoz képest), és 77-en az egyadagos oltást (amelyből szombaton 300 fogyott el). Megyénkben mindeddig 34 545-en kapták meg mindkét adag oltást, 10 457-en az egyadagost, 5191-en pedig a harmadik adagot is.