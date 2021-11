Egy mellrákszűrés eredményei

Száz nőből alig tízen, tizenöten jelentkeztek korábban mellrákszűrésre, a megvizsgált páciensek legalább felénél valamilyen elváltozás volt kimutatható, s bár száz esetből még nem lehet biztos következtetéseket levonni a női lakosság ez irányú egészségi állapotára vonatkozóan, az eredmények figyelemfelkeltőek – véli a sepsiszentgyörgyi ProVitam diagnosztikai központ echográf vizsgálatokban is képzett szakorvosa. Dr. Terza Líviát az ALMA Egyesület által kezdeményezett és támogatott októberi ingyenes programról kérdeztük, amelyről a szóban forgó civil szervezet egy hétvégi közleményben számolt be, amelyben arra is kitérnek, hogy a projektet folytatják.