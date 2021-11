Továbbra is százszázalékos a KSE Futsal csapata, amely a teremlabdarúgó 2. Liga székely csoportjának hétvégi, 5. fordulójában 7–1-re tudott nyerni a Gyergyószentmiklósi Inter vendégeként. A négyes másik találkozóján a hazai környezetben játszó Korondi Junior 5–9-re kapott ki a Gyergyóremetei Kereszthegy alakulatától.

A házigazda Gyergyószentmiklósi Inter és a vendég KSE Futsal közti találkozó nyitó öt perce kiegyensúlyozott játékot hozott, szinte hét perc telt el az első találatig – Vitán Domokos jutatta előnyhöz a céhes városbeli együttest (0–1). A továbbiakban leginkább mezőnyben zajlott a küzdelem, ám a 15. percben a kézdivásárhelyiek Barbócz Norbert révén ismét megzörgették a gyergyóiak hálóját (0–2). A térfélcsere után valamivel jobban játszott a hargitai gárda, és a 23. percben Berecz Norbertnek sikerült szépítenie (1–2). Az Inter találatától vérszemet kaptak a háromszékiek, akik a 26. percben Fábián Norbert góljával visszaállították a kétgólos előnyt, majd a 27.-ben Vitánnak sikerült dupláznia (1–4). A folytatás is a vendégekről szólt, akik a 34. percben Szőcs László révén ötödször voltak eredményesek (1–5), majd kevéssel később Gajdó Tamás is beköszönt (1–6). A találkozó végeredményét a KSE Futsal hálóőre, Gabriel Bunduc állította be, aki a 38. percben iratkozott fel a gólszerzők listájára (1–7). A kézdivásárhelyi csapatnak ez volt zsinórban az ötödik bajnoki sikere, amivel százszázalékos teljesítménnyel és 15 ponttal magabiztosan vezeti a csoportját a második Gyergyóremetei Kereszthegy (7 pont), a harmadik Gyergyószentmiklósi Inter (7 pont) és a negyedik Korondi Junior (0 pont) előtt.

Teremlabdarúgó 2. Liga, 2. csoport – 5. forduló: Gyergyószentmiklósi Inter–KSE Futsal 1–7 (0–2). Gólszerzők: Berecz (23.), illetve Vitán (7., 26.), Barbócz (15.), Fábián (27.), Szőcs (34.), Gajdó (35.), Bunduc (38.).

A 6. forduló programja (november 13.): KSE Futsal–Korondi Junior, Gyergyóremetei Kereszthegy–Gyergyószentmiklósi Inter. (tibodi)