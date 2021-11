A mértékadó Ratebeer portál szerint bajor tájsörrel van dolgunk. Jómagam sörműveltségem bővítése végett próbáltam egyéb infót is összeszedni erről az alsóerjesztésű export seritalról, de nem sokat tudtam kideríteni. Illata telt és fűszeres, lágy habja fehér, és jó ideig megmaradt a korsóban. Talán kevésbé érezni benne a komlót, viszont a maláta ott van, és ez a meghatározóbb. Akárcsak aromájában, ízében is felfedeztem némi fűszerezettséget, utóíze viszont kissé száraz. Egyszerű ivósör, amelyet a gyártó úgy reklámoz, hogy még mindig őrzi az 1857-es eredeti receptnek a különleges, mondhatni régi ízeit (gondolom, innen származik a nevében található évszám is). Nem tudom, hogy több mint 150 évvel ezelőtt milyen lehetett ez a folyékony kenyér, de a mostani elfogadható, és mindenképp megért egy próbát.

Adatok: • gyártja: Bayreuther Bier­brauerei • származási hely: Németország • ára: ajándék volt • kiszerelése: csatos üveg • mennyiség: 500 ml • alkoholtartalom: 5,3% • szárazanyag-tartalom: – • IBU: 22 • színe: aranysárga • összetevők: víz, árpamaláta, komló • típus: világos sör (helles/dortmunder export) • a sör pontszáma: 7/10 • ebből fogyasszuk: lageres pohár, korsó.

Tibodi Ferenc (sor-csap.blogspot.com)

Sörlexikon: Landbier – valójában nem egy sörtípus, inkább egy gyűjtőkifejezés, amely a hagyományos stílusban főzött német söröket jelöli. A landbier színben, erősségben és ízvilágban nagyon változó, közös vonás, hogy a hagyományos német lager variációiként régi recept alapján főzik mindeniket.