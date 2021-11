Bőkezű háromszéki gazdák

A Csibész Alapítványnál

A múlt héten összegyűjtött és a kedvezményezettekhez eljuttatott adományokat Csíksomlyón a Csibész Alapítványnál és Nyárádszeredában Fábián Ferencnél ürítették le – ez utóbbi helyszínről több kedvezményezettnek is továbbosztják, szállítják a terményadományt. Ezen a héten a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekotthonba is jut a felajánlott terményekből.

A Székely Gazdaszervezetek Egyesülete megalakulása óta partnere a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem programnak. Tavaly mintegy száz tonna (!) adományt gyűjtöttek a szervezet falugazdászai, idén is már jóval meghaladták az ötven tonnát.

„Örömömre szolgál, hogy idén is hatékonyan részt tudtunk venni a Magyarok kenyere programban. Köszönet a gazdáknak, köszönet a falugazdászoknak, akik vállalták a szervezést. Voltak kisebb adományozók, akik bár egyzsáknyi terménnyel járultak hozzá a gyűjtéshez, de olyan nagytermelők is, akik akár egy raklapnyi, tonnányi terményt vagy többet is felajánlottak. Nagy az igény az adományokra, a program révén a Kárpát-medencei gazdaszervezetek össze tudnak kapcsolódni. Ezentúl látjuk, hogy milyen sok szervezeten tud segíteni az adomány. Folytatjuk a gyűjtést, köszönet mindenkinek a befektetett munkáért, a nagylelkű adományokért” – mondta el kérdésünkre Becze István, az SZGE elnöke a Fodor-házban Csíksomlyón, a Csibész Alapítvány székhelyén.

A Csibész Alapítvány kilenc otthonában, házában pillanatnyilag mintegy száz kiskorú gyereknek viselik gondját – ők azok, akiket utcáról fogadtak be, vannak itt gyermekek Háromszékről is –, további száz felnőttkorú, tizennyolcadik életévét betöltött fiatalt is támogatnak. Amióta megszületett a rendelet, hogy a nagy, mamutintézeteket le kell bontani, családi csoportokat kell létrehozni, azóta vannak az alapítványnál kisgyerekek.

Az alapítvány vezetője, Gergely István, a közismert Tiszti elmondása szerint a most átadott adomány az alapítvány konyhái számára biztosítja az alapélelmiszereket: pityókát, murkot, hagymát. Lisztjük is van, ezt Magyarországról kapták – fűzte hozzá az intézményvezető.

„Óriási segítség. Csak a Fodor-házban naponta 50–60 adag ételt készítenek el az asszonyok, ebből jut Csíkszépvízre s még egypár helyre, ahol gyerekcsoportunk van. A segítség biztonságot jelent, mert az alapélelmiszerek így megvannak, most már csak az „ínyencségeket” kell beszerezni, megvan az ebéd, a vacsora” – értékelte Tiszti a háromszéki gazdák adományát.

Könczei Csaba parlamenti képviselő, a mezőgazdasági bizottság tagja a maga során jelen volt a csíksomlyói átadón. „Meglepően pozitív hozzáállást tapasztaltam a háromszéki gazdák adakozása tekintetében. Tavaly volt az első év, amikor nagyobb akció keretében folytattuk az adománygyűjtést, feltehető volt, hogy ez egy hirtelen fellendülés. De most bizonyossá vált, hogy az adományozási kedv nem csappant. Úgy gondolom, hogy a háromszéki kis- és nagygazdák is megértették a Magyarok kenyere program súlyát. Olyan program alakult ki, amelynek gyakorlati hozadéka a rászorulók megsegítése, és ezt a gazdák magukévá tették” – mondta Könczei. A képviselő az adományok rakodásánál is jelen volt, az adakozóknak az SZGE köszönőlevelével hálálta meg a közreműködést.



Ahol lehet, segítenek

Kiss Attila barátosi gazda több éve adományoz a Magyarok kenyere program keretében. Miért tartja fontosnak ezt a gesztust? – kérdeztük a farmert.

– Ahol lehet, segítünk. Bízunk benne, hogy az adományunk mindig olyan helyre jut el, ahol szükség van rá. Helyileg vagy a Magyarok kenyere program keretében, akik megkeresnek, azt segítjük lehetőségeinkhez képest. Az idei termés nem a legjobb, de mindig van olyan termény, amiből adományozhatunk. A termés ugyan kevés, de az ára magasabb, mint korábban. Az elmúlt négy évben – tavalyt kivéve – jó volt a pityóka ára, összegezve rendben van. De ha most kiszámoljuk az új műtrágyaárakkal, akkor az előállítási ár mintegy húsz százalékkal emelkedett. Eddig hozzávetőleg ötven bani volt, most hetven. Eszerint az egylejes egységár nem a csúcs” – értékelte a farmer.

Nyárádszeredában a háromszéki gazdák által felajánlott terményeket Fábián Ferenc farmer raktárában tárolják időlegesen. Innen az adományt tizenhárom helyszínre továbbítják, osztják el gyermek- és öregotthonoknak, részesülnek a marosszentgyörgyi karmelita kolostor lakói, a magyarfülpösi szórványkollégium is – mutatott rá Szabó Árpád, az SZGE Maros megyei alelnöke, akit Suba Kálmán falugazdász kísért az átvételnél.

A gyűjtés nem zárult le, a napokban a kovásznai Boldog Apor Vilmos Gyermekotthon lakói részére fog terményeket eljuttatni az SZGE, majd öregotthonok következnek a kedvezményezettek listáján.

Októberben az erdővidéki gazdák is adományoztak a Magyarok kenyere program keretében. Ünnepélyes keretek között mintegy háromszáz kilogrammnyi felajánlott búzát őröltek meg a kisbaconi vízimalomnál. A lisztből az erdőfülei Varga Pékségnél sütnek kenyeret, amit a régió falugazdászai a baróti kórháznak és az Életmentő Kupakok – LAB Egyesületnek szállítanak ki. Utóbbi szervezet a megye egész területén működik, számos rászorulót ér el. Miután az erdővidéki kezdeményezés sajtóvissz­hangot kapott, további gazdák adakoztak, így lehetőség adódott, hogy a kenyér formájában történő segítségnyújtás – összességé­ben mintegy 900 cipóról van szó – egészen decemberig tartson.