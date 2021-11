Újabb pályázási lehetőségek

A Vidéki Beruházásokat Kifizető Ügynökség sajtóközleményben hozza az érdekeltek tudomására, hogy a múlt hét végétől újabb intézkedéseknél fogadnak pályázatokat. Így múlt csütörtök óta lehet pályázni a vidéki infrastruktúra fejlesztésének támogatására (4.3a intézkedés, mezei utak korszerűsítése alösszetevő), péntektől pedig a vidéki szolgáltatások, illetve nem mezőgazdasági természetű vállalkozások létrejöttének támogatására (6.2-es intézkedés) is benyújthatók az iratcsomók. November 2-ától, vagyis mától várják a pályázatokat a 6.4-es intézkedés keretében is, itt vidéki szolgáltatások létrejöttét vagy fejlesztését támogatják. A 6.2-es intézkedésnél a pályázható összeg 50 millió euró, a 6.4-es intézkedésnél 100 millió euró a keret.

A vidéki infrastruktúra-fejlesztésének támogatásánál (4.3a) a pályázható összeg 105 millió euró, a pályázatokat a helyi tanácsok vagy ezek társulásai jövő év január 27-ig tudják letenni, illetve feltölteni az országos vidékfejlesztési ügynökség számítógépes rendszerébe. A támogatás maximális értéke 1 millió euró lehet, az intenzitása 100 százalékos, tehát nem önrészes. A mezei utak létesítésének vagy korszerűsítésének támogatásánál alapfeltétel, hogy az egy már meglevő úthoz csatlakozzon. Ugyanakkor a korszerűsített útnak a helyi tanács tulajdonában kell lennie. Bizonyítani kell a pályázat letevésekor, hogy a helyi tanács elindította a környezetvédelmi engedélyek beszerzésének folyamatát. Ugyanakkor a pályázat elkészítésekor figyelembe kell venni az előzőleg az út típusától függően kilométerre kiszámított elszámolható standard költségeket. A minimális pontszám október 28. és november 27. között 95 pont, november 28. és december 27. között 60 pont, utána 20 pont.

A vidéki szolgáltatások létrejöttének támogatásánál a pályázatokat a múlt péntektől lehet feltölteni az ügynökség számítógépes rendszerébe, a pályázatok letevésének utolsó határideje jövő év január 31-e, nyilván, ha a keretösszeg addig nem fogy el. A hétvégi adatok szerint azonban hatalmas a versengés: vasárnap délig több mint 69 millió euró értékben tettek le pályázatokat. A számítógépes rendszer a keret­összeg másfélszereséig enged pályázatokat feltölteni, ennél a kiírásnál ez 75 millió euró. Több mint valószínű, hogy hétfőn vagy kedd reggelre betelik a keretösszeg másfélszerese. Az ügynökség belső szabályzatának egyik pontja szerint azonban a kiírás napjától számított első öt napban bármekkora értékben lehet letenni pályázatokat. Az öt nap kedd este jár le, így aki elkészítette a pályázatát, és a pontszáma is elégséges, az még ma estig feltöltheti pályázatát a számítógépes rendszerbe. A letevéshez szükséges minimális pontszám az első hónapban a 6.2-es intézkedésnél (nem mezőgazdasági vállalkozások) 40 pont, a 6.4-esnél (vidéki szolgáltatások) 60 pont. A következő hónapban a pontszám esik, 30, illetve 50 pontra, utolsó hónapban pedig mindkét intézkedésnél 25 pont a minimális pontszám.

A 6.2-es intézkedésnél a pályázati támogatásból megoldható az orvosi, szociális és az állat­egészségügyi ellátás fejlesztése, szaktanácsadói, könyvelési, jogi szolgáltatások létrehozása, autószerelő műhelyek létesítése és felszerelése, fotóműhelyek létesítése, fodrászatok és szépségszalonok alapítása. Ugyanakkor a támogatás felhasználható a nem mezőgazdasági természetű termékek készítésére: szövödék, varrodák, bőrdíszmű, papírfeldolgozás, vegyi áru és gyógyszerek készítése, továbbá a kézművesség (fazekasság, hímzés, vasfeldolgozás, bőrdíszmű, fafeldolgozás, gyapjúfeldolgozás) fejlesztése terén. Támogatott az újrahasznosítható anyagok, a biomassza feldolgozása, a pelletgyártás is. A turisztikai szolgáltatások létrejötte is támogatott, pl. sátortáborok vagy kis faházas kempingek létesítése, egyetlen ún. bungaló építése ezek keretében, kikapcsolódást célzó eszközök (pl. íjak vagy paintballfelszerelés) vásárlása és a közélelmezést célzó szolgáltatások fejlesztése. Támogatott a haszonjárművek vásárlása is, például mentő, szeméthordó, szippantó, útfelseprő, vagy akár bicikli, ATV, lánctalpas hójárók is vásárolhatók. A kiíráson panziók vagy hotelek építésére vagy fejlesztésére nem lehet pályázni.

A támogatás az új szolgáltatások létrejötténél 50 000 euró, de ha termelés, illetve új termékek létrejötte is megvalósul, akkor 70 000 euró. A támogatást a sikeresen pályázó két részletben kapja meg, első részletként az összeg 70 százalékát, a második részletet a szerződéskötés dátumától számítva három éven belül lehet igényelni, amennyiben az üzleti tervben foglalt vállalások megvalósultak, illetve a pályázó igazolni tudja, hogy az első részlet értékének 30 százalékát elérő árbevételt valósított meg termékértékesítésből vagy szolgáltatásokból.

Amint már említettük, mától lehet pályázni a 6.4-es intézkedésre. Az intézkedés hasonló a 6.2-eshez, csak az elnyerhető támogatás értéke nagyobb, legtöbb 200 000 euró lehet pályázatonként. Viszont ez önrészes, a pályázónak a beruházás értékének 30, illetve 10 százalékát saját forrásból kell kitennie. A 30 százalékos önrész a szolgáltatások esetében kell, ha viszont termelés is megvalósul, akkor a támogatás intenzitása 90 százalékos. Mindkét intézkedés leírásánál létezik egy melléklet (az ügynökség www.afir.info oldalán), amelyben megtalálhatóak azok a vidéki aktivitások, szolgálatatások és azok hivatalos CAEN-kódjai, amelyek támogathatók az intézkedések keretében.