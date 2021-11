Iohannis leváltását kezdeményezi az AUR

Klaus Iohannis államfő felfüggesztését és leváltását kezdeményezi a Románok Egyesüléséért Szövetség (AUR) – jelentették be tegnap a nacionalista és vírustagadó szólamokkal tavaly decemberben parlamenti képviselethez jutott párt vezetői, akik szerint liberális honatyák is támogatják őket ebben. A Szociáldemokrata Párt (PSD) és a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) vezetői egyelőre óvatosan nyilatkoztak.

Az AUR Iohannist teszi felelőssé a politikai válságért, és már korábban kilátásba helyezte, hogy az elnök felfüggesztését kezdeményezi, ha nem mondatja le Florin Cîțu ügyvezető kormányfőt, és nem ír ki előrehozott választásokat. George Simion, az AUR társelnöke azt állította: más pártok törvényhozóitól is ígéretet kapott arra, hogy aláírják a kezdeményezést. Bejelentette: kedden megkezdik az elnök felfüggesztését célzó aláírásgyűjtést a parlamentben, ugyanakkor az AUR ,,Iohannis leváltását követelő híveinek százezreit” is arra kérte, hogy online vagy a párt aktivistái által szervezett akciókon személyes aláírásukkal adjanak nyomatékot a kezdeményezésnek. Simion azt mondta: a mostani második – szerinte kudarcra ítélt – kormányalakítási kísérlet meghiúsulása esetén tavasszal előrehozott választásokat kell kiírni, és ez kiváló alkalom lehet arra, hogy a választók egyben Iohannis leváltásáról is szavazzanak. Romániában a közvetlenül választott elnököt ugyanis a parlament legfeljebb 30 napra függesztheti fel hivatalából, ez idő alatt pedig népszavazást kell rendezni az elnök leváltásáról.

Az államfő felfüggesztéséről akkor szavaz a parlament, ha ezt a törvényhozók legalább egyharmada – 156 képviselő és szenátor – kezdeményezi. Ahhoz azonban, hogy valóban fel is függesszék tisztségéből az elnököt, a 466 tagú parlament 234 tagja kell igent mondjon a kezdeményezésre. Az AUR-nak kilencszázalékos parlamenti képviselete van, de Ludovic Orban – a két éve kormányon lévő Nemzeti Liberális Párt (PNL) volt elnöke, aki már tíz követőjével együtt kilépett a PNL frakciójából – az utóbbi hetekben többször is élesen támadta Iohannist, és már korábban jelezte: kész megszavazni az elnök felfüggesztését, mert szerinte véget kell vetni annak a politikai ámokfutásnak, amellyel – a PNL jelöltjeként Orban pártelnöksége idején újraválasztott – államfő semmibe veszi a románok érdekeit.

A legnagyobb frakcióval rendelkező PSD ügyvezető elnöke óvatosan nyilatkozott az államfő felfüggesztésének lehetőségéről, arra hivatkozva, hogy már két hasonló – Traian Băsescu korábbi elnök ellen elindított – kezdeményezéssel megégette magát. Sorin Grindeanu jelezte: akkor veszik fontolóra, hogy támogassák-e az AUR kezdeményezését, ha az USR is ezt teszi. Dacian Cioloș, az USR elnöke azonban úgy véli, hogy Romániában elegendő válság van, (teljes jogú) kormánya sincs az országnak, nem kell újabbal tetézni.