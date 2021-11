Az idei volt az első alkalom, hogy Klaus Iohannis nem látogatott el személyesen a tragédia helyszínére, hanem egyik tanácsosát küldte maga helyett koszorúzni. Ez alig néhány nappal a szintén nagy felháborodást kiváltott, hivatalos egyiptomi látogatása után történt, ahol több turista is megörökítette, amint laza öltözetben a feleségével fényképezkedett a piramisoknál (azóta nevezik sokan fáraónak), miközben Románia súlyos politikai és egészségügyi válsággal küszködik, amelyek előidézésében az államfőnek is szerepe van. (G4Media.ro)

APAD A NYERTES CSAPAT. Egy focicsapatnyi képviselő és szenátor hagyta ott a PNL parlamenti frakcióit: tegnap Nicolae Giugea Dolj megyei parlamenti képviselő jelentette be, hogy kilép a Nemzeti Liberális Párt alsóházi frakciójából, mert a PNL „egy irracionálisan viselkedő csoport” foglya lett. Mint írta: semmilyen logikus magyarázat nincs arra, hogy Florin Cîţu pártelnök szétrombolt egy „tökéletesen funkcionális” koalíciót és egy olyan kormányt, amelynek lehetősége lett volna valós reformokat végrehajtani. Nicolae Giugea partra sodródó bálnához hasonlította a PNL-t. „Senki sem érti, hogy mi készteti öngyilkosságra ezeket az emlősöket. Szembeszökően hasonlít erre a természeti jelenségre mindaz, ami most a PNL-ben történik” – állapította meg a képviselő, aki szerint a PNL szembement a társadalmi elvárással, a járvány negyedik hullámának és az energia drágulásának közepette „káoszba taszította” az országot. Úgy vélekedett: a kormányalakítási tárgyalások is bebizonyították, hogy a párt irányt vesztett, semmilyen terve, stratégiája nincs. Nicolae Giugea a tizenegyedik politikus, aki kilépett a PNL parlamenti frakciójából; elsőként Ludovic Orban volt pártelnök tette meg ezt. (Maszol)

BORZASZTÓ FELFEDEZÉS. Egy 5–6 éves kislányé az a holttest, amelyre Arad Buzsák nevű városnegyedének temetője közelében egy kutyáját sétáltató férfi talált rá szombat este; ő értesítette a hatóságokat is. Mivel a holttestet megcsonkították, és részben meg is égett, az ügyészség előbb gyilkosság és halottgyalázás miatt indított büntetőeljárást egyelőre ismeretlen tettes ellen, de már családon belüli erőszak gyanújával is vizsgálódnak, mert a kislány szülei (akiknek kiléte nem ismert) nem jelentették eltűnését. Az igazságügyi orvosszakértők szerint egy-két nappal a megtalálása előtt halhatott meg, a fejére mért ütéstől. Rekonstruált arcképét már nyilvánosságra hozták, és a lakosság segítségét kérik az azonosításához, de genetikai vizsgálatot is végeztetnek. (Krónika)