A Háromszéki Közösségi Alapítvány (HKA) ügyvezetője újságírói kérdésre a napokban arról beszélt, hogy a járványhelyzet komoly kihívást jelentett, nehéz helyzetet teremtett a civil szervezetek életében. Bereczki Kinga elmondta, a múlt évben nem tudták megszervezni a nagy részvételű, népszerű programokat, így például a Tekerj egy jó célért! akciót sem, amelyen Kézdivásárhelyen közel ezren vesznek részt. „Így tavaly inkább fejlesztési munkába fektettük az energiánkat, kereskedelmi portált hoztunk létre, virtuális térbe vittünk át bizonyos programokat, ennek eredménye volt a márciusi Civil Licit. Idén azonban főként a szabadban megvalósuló programok voltak túlsúlyban, az volt a cél, hogy együtt legyünk kint, így sok, a környezethez kapcsolódó programot futtattunk, például az Olt tisztítását, amely hónapokon át zajlott, a Napkapu programot és a csemeteültetést, zöldövezetek tisztítását” – fejtette ki. A kültéri programok kapcsán Bereczki Kinga megjegyezte: így szerették volna feledtetni önmagunkkal és másokkal is a járványhelyzet okozta gondokat, s inkább a természet adta lehetőségekre figyelve erősítették a közösségi érzést.

A Turulmadár Ifjúsági Irodánál is igazodtak az új helyzethez, szükség esetén leállítottak tevékenységeket, ám a szervezetet vezető Furus Levente úgy értékelte, összessé­gében nagyon sokat dolgoztak a járvány kezdete óta. Tavaly sok pályázatot írtak, sikerült több forrásból anyagiakat szerezniük terveik megvalósításához. Bővítették önkénteseik csapatát, csak Sepsiszentgyörgyön mintegy harminc fiatal tevékenykedik náluk, megyeszerte pedig további félszáz felnőtt csatlakozott hozzájuk – mutatott rá. Az oktatási és személyiségfejlesztő foglalkozásokat biztosító Berde Mózsa kör tevékenységeit tavaly egy ideig szüneteltették, ám dolgoztak a program továbbfejlesztésén, idén több helyszínen is sikerült beindítani a gyermekek köré­ben népszerű foglalkozásokat. Bizonyos tekintetben, főleg a szervezés szempontjából nehéz időszak volt – ismerte el Furus Levente, hiszen többször kényszerültek újratervezésre, így a tavaszra, nyár elejére betervezett Erasmus programot is őszre kellett halasztani, s részben elmaradtak a határon túli résztvevők. Pénzügyi téren, kapcsolatok és önkéntesek tekintetében kiemelkedően teljesítettünk, igaz, hogy rengeteget dolgozunk, és a csapatunk is nagyon jó – összegzett a szervezet vezetője.

A nehéz helyzetben lévő családokat és beteg gyermekeket támogató LAB Életmentő Kupakok Egyesület elnöke szerint a járvány egyértelműen megnehezítette munkájukat, önkénteseik, tagságuk, támogatóik sora is megfogyatkozott. Bács Emese lapunknak elmondta, a kijárási tilalom idején nehezebben tudták eljuttatni kedvezményezettjeikhez az adományokat, „hiányzott, hogy már nem szaladtak szembe velünk a gyermekek, nem üdvözölhettük egymást” – fűzte hozzá, és nem tudták megszervezni a gyermektábort, nem tarthattak vásárokat sem. Kevesebb adomány érkezett és kevesebben kapcsolódtak be a tevékenységekbe, ami a szervezet vezetője szerint érthető, hiszen tavaly a vírushelyzet nyomán sokan elveszítették munkájukat is. Idén némiképp javult a helyzet, nyáron 28 nehéz sorban élő gyermeket örvendeztettek meg táborozással, meglendült az adománygyűjtés, és arra is lehetőség adódott, hogy jótékonysági vásárokat hirdessenek, gyűjtést indítsanak az iskolakezdést megelőzően. Bár másfél év alatt alaposan megfogyatkozott önkénteseik sora, új emberek is csatlakoztak a szervezethez. Erdővidéki gazdáktól tavaly több száz kiló krumplit, búzát és készpénzt kaptak adományként, idén pedig a Székely Gazdaszervezetek Egyesülete a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program révén, az erdőfülei Varga Géza Pékség hozzájárulásával, kenyérrel segítette a szervezet által támogatott rászoruló családokat.