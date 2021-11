Sepsiszentgyörgyi életmentő rendőr Amerikában

Versenyek, hadsereg, Amerika

Csutak Hunor Tamás 2011 januárjában Sepsiszentgyörgyről a Michigan államban található Canton városába költözött. Ezt megelőzően Európa több városában járt különböző atlétikai versenyeken, azonban mindig is az Egyesült Államokba szeretett volna költözni. 2010-ben a román hadsereg hivatásos katonája volt, majd miután biztossá vált, hogy kiutazhat a tengerentúlra, beadta a felmondását.

22 éves volt, amikor egy hátizsákkal és egy bőrönddel, valamint némi spórolt pénzzel földrészt váltott, egy teljesen új környezetbe, mondhatni más világba csöppent, ahol az első hetekben komolyan elgondolkodott azon, mihez is kezd egyedül több ezer kilométerre az otthonától. Szerencséjére kezdetben volt akinél lakjon, így körülbelül két hétig nem kellett lakbért fizetnie, ami hatalmas segítség volt.



Munka megállás nélkül

A megélhetés biztosítása érdekében egyszerre több helyen is dolgozott, a lakótársával délelőttönként házfestést vállaltak, majd délután vendéglőben mosogatott. Két munkahely mellett edzeni is járt, hogy formában tartsa magát, egy idő után viszont a festést maga mögött hagyta, és két étteremben dolgozott, az egyikben mosogatott, a másikban segédpincérként tevékenykedett. Nem sokkal később mindkét helyen előléptették, azonban a két munkahely és az edzések összeegyeztetése komoly megterhelést jelentett, ennek hatására úgy döntött, a folytatásban csak egy helyen dolgozik tovább.

Az elmúlt tíz évben rengeteg versenyen vett részt az Egyesült Államokban, egyéni csúcsokat döntött öt és tíz kilométeren, valamint félmaratoni és maratoni távokon egyaránt, miközben reggeltől estig dolgozott – az első évben sokszor előfordult, hogy egy héten egyetlen szabadnapja sem volt. A vendéglőben elégedettek voltak a munkájával, ennek köszönhetően egy idő után Hunor tanította be az új pincéreket, ellenőrizte a munkatársait zárás előtt.

Az idő múlásával megismerkedett feleségével, akivel immár nyolc éve házasok. A pincérkedéssel lassan felhagyott, ismét lehetősége adódott festőnek állni, ami jobban fizetett. Közben kétszer is elköltözött, jelenleg Livonia városában lakik családjával. Egy időszakban még segédedzőként is tevékenykedett, mindenféle juttatás nélkül segített egy atlétikai fiúcsapat felkészítésében, azonban egy év után fel kellett hagynia ezzel, mivel megszületett a fia, Grayson.

Rendőrként Detroitban

Hunor számára nem volt ismeretlen az egyenruha, hiszen korábban a román hadsereg katonája volt, így szívesen jelentkezett volna a rendőrakadémiára, ugyanis tisztában volt vele, hogy rendőrnek lenni az Egyesült Államokban megbecsült szakma, hivatás. A rendőrképzőbe azonban csak azt követően jelentkezhetett, hogy letette az állampolgári esküt. Végül 2016 októberében nyílt lehetősége beiratkozni. Szerinte az akadémia olyan volt, mint amit a filmekben is láthatunk, kopaszra kellett borotválnia a fejét, az oktatók pedig az első naptól kezdve kemény kézzel fogták, rövid pórázon tartották a jövendőbeli rendőröket.

A kiképzés hat hónapot tartott, ez idő alatt rengeteget tanult, a törvények és a szabályok elsajátítása későbbi munkájának alappillérét jelentette. Komoly kihívás volt, amelyet végül sikeresen teljesített, közben pedig megszületett kislánya, Angelina. Az akadémia befejezése után a rendőrfőkapitány ünnepélyes keretek között átadta a jelvényeket, amelyeket az általuk kiválasztott személy tűzött fel – Hunor esetében a felesége.

Immár öt éve dolgozik rendőrként, hat hónapja előléptették, jelenleg azokat az akadémiáról érkező újoncokat tanítja be, akik egy évig próbaidőn vannak. Ezen idő alatt vele dolgoznak, Hunor tartja szemmel őket annak érdekében, hogy minden feladatot jól végezzenek el. Elmondta: hivatása számtalan veszélyt hordoz magában, ugyanis az Egyesült Államokban sok embernek van fegyvere, emiatt pedig számos rendőr veszti életét munka közben. Nagyon sokat dolgozik, nem irodai munkát végez, sürgősségi hívásokra válaszol, vagyis a munkaidejét terepen, az utcán tölti. Riasztották már betörésekhez, fegyveres és fegyvertelen rablásokhoz, autólopásokhoz, gyilkosságokhoz, öngyilkosságokhoz – amit egyszer el lehet képzelni, azt a helyszíneken mind látta már.

Az évek során átélt traumák miatt többször volt már rémálma, meg is sérült munka közben, egyszer eltörött a karja, egyszer pedig autóbalesete volt. Mindezek ellenére szereti a hivatását, tetszik neki, hogy rendőr lehet, és a bajba jutott embereken segíthet, ugyanis szerinte ennél nincs jobb érzés. Volt olyan eset is, hogy a saját költségén vett élelmiszert gyermekeknek, valamint a társával egy alkalommal hotelszobát fizettek egy hajléktalannak, mivel nagyon hideg volt. Hunor szerint mindennap jó érzéssel tölti el, amikor hazamegy munka után, ugyanis tudja, hogy valakinek segített, büszke arra, hogy rendőr Detroitban.



Lövöldözés a benzinkútnál

Október 18-án sajnálatos – bár elég gyakori – eset történt az egyik benzinkútnál: két fegyveres lelőtt egy fiatal párt az autójukban. A 22 éves férfi és nő is életét vesztette, azonban a kisbabájuk, egy kilenc hónapos kisfiú életben maradt. Szemtanúk riasztották a rendőröket, a hívás után néhány perccel Hunor és társa érkeztek ki elsőként. „Kiugrottunk a rendőrautóból, az emberek egy másik járműre mutogattak, odarohantunk, és láttuk, hogy két személy van az autóban, amely tele van golyó okozta nyomokkal, minden csupa vér. Gyermeksírást hallottam, ellenőriztem a meglőtt nő pulzusát, nem éreztem semmit, így felkaptam a lábánál lévő kisfiút, akinek szerencsére semmi baja nem volt” – emlékszik vissza a történtekre Hunor. Hozzátette, amikor gyermekek is érintettek, sokkal nehezebb kezelni a kialakult helyzeteket, az évek során látott már olyan helyszíneket is, ahol kisbabák vesztették életüket.

Legutóbb hat éve járt itthon, úgy tervezi, hogy jövő márciusban a családdal hazautaznak. A szülei többször meglátogatták már az Egyesült Államokban, ilyenkor az édesapjával több futóversenyen is részt vettek, eközben pedig az édesanyja szurkolt nekik.