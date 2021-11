Mi lenne, ha…

A francia író és filozófus Voltaire még azt mondta: Ha Isten nem létezne, ki kellene találni. Mára már a civilizáció olyan csúcsokra hágott, hogy a jelszó akár az lehetne: Ha Isten létezne, ki kellene irtani. Az írások szerint Jézus nem foglakozott nőkkel, így ha a mai gendervilágban születik és ő dönthet neméről, akkor talán nem is vallotta volna magát fiúnak.

A karácsonyt ki kellene iktatni a naptárból, mint Jézus születésének napját. De az üzlet, az üzlet, be kellene iktatni helyébe, a Nagy Ajándékozás Napját, és így vallásos jellege eltűnne. Amerikában már történt próbálkozás arra, hogy a keresztények által használatos ámen szót (ami úgy legyent jelent), megváltoztassák. Egy kongresszusi képviselő – aki civilben metodista lelkész(!) –, a kongresszus 117. ülését megnyitó beszédét imával zárta, és a végén a szokásos héber eredetű AMEN után hozzátette az AWOMEN-t is. Mivel az AMEN szóban benne van a „MEN”, ami angolul férfi többes számban, így szexistának tűnik, ezért megtoldotta egy AWOMEN”-nel is, amiben a WOMEN – ugyebár –, a nőket jelenti.

A más vallásúakra tekintettel a tavaly betiltották a karácsonyfát a franciaországi Bordeaux-ban, ahol a polgármester fasiszta, primitív katolikusoknak nevezte mindazokat, akiket ez zavar. A norvég hatóságok kérték a civil szervezetektől, hogy a menedékkérők szállását tegyék „vallásilag semlegessé”. Ezért sok helyen levették a kereszteket, vagy ha padlón volt látszó, szőnyeggel takarták. Olaszországban a karácsonyi koncertet téli koncertre keresztelték át. Még az is megtörtént, hogy leretusálták Santorini látképéről a keresztet egy, a „görög hetet” hirdető szórólapról. Jobb lenne helyette a félhold.

