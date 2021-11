Ciucă visszaadja mandátumát

Mindezt Florin Cîțu ügyvivő kormányfő, PNL-elnök és Nicolae Ciucă kormányfő-jelölt jelentette be hétfő este – éppen két hónappal a politikai válság kezdete, Stelian Ion USR-s igazságügyi miniszter leváltása után. Arról még nem döntött a PNL, hogy ki legyen az új kormányfő-jelölt, Ciucă szerint erről az államfővel kell tárgyalni, mert ő az, aki megbíz valakit a kormányalakítással. A PNL vezetősége kedden is ülésezik, ekkor a pártból a napokban kilépett 14 képviselő és szenátor esetét is megvitatják. Klaus Iohannis államfővel még nem tudnak találkozni, mert hétfőn és kedden a Glagow-i klímacsúcs-találkozón vesz részt.