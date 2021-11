Erdőben, lakásokban csaptak fel a lángok

November első napján három alkalommal riasztották tűzesethez a háromszéki tűzoltókat, s két napon át Bákó megyei kollégáikat is segítették a bajban, a megyehatár közelében ugyanis egy 12 hektáros erdőterület borult lángba – derült ki a megyei sürgősségi felügyelőség keddi beszámolójából.

Hétfőn egy, az ojtozi magánerdészet felügyelete alatt álló területen tűz ütött ki (fotó), így a reggeli órákban 19 Kovászna megyei tűzoltó indult a helyszínre, hogy bákói kollégáiknak segítsenek az oltásban. Erőfeszítéseikre kedden is szükség volt, Sepsiszentgyörgyről, Kézdivásárhelyről és Bodzafordulóról ismét 17 tűzoltó indult bevetésre. A beavatkozás különösen nehéznek bizonyult a nagyon nehezen megközelíthető, lejtős terep, valamint a nagy szintkülönbség miatt, de a világháború során fel nem robbant lövedékek jelenléte okán is – tájékoztatott Tolvaj Marius szóvivő.

A baróti munkaponton szolgálatot teljesítő tűzoltókat hétfőn kora délután Köpecre hívták, ahol egy lakóház gyulladt ki. Munkájukat a baróti önkéntes tűzoltók segítették, így rövid idő alatt sikerült megfékezni a rövidzárlat okozta lángokat, melyek egy szoba bútorzatát érintették. Késő délután újabb segélyhívás érkezett, ezúttal Gelencéről, miután egy lakóházban lángok csaptak fel. A sürgősségi felügyelőség két csapatának erőfeszítéseiben a gelencei önkéntesek is osztoztak, ám együttes erővel is mintegy két óra alatt sikerült eloltaniuk a tüzet, melyet vélhetően a megrongálódott kéményből kipattanó szikra okozott. A lángok martalékává vált a ház teteje 120 négyzetméternyi felületen, és a füst miatt az épületben tárolt javak is károsultak.

Ugyancsak a megyei sürgősségi felügyelőség csapatai helyszíneltek hétfőn annál a balesetnél is, mely Mikóújfaluban történt, és amely három gépkocsit érintett. A SMURD rohammentősök felmérték a járművekben utazó három személy állapotát, azonban mindannyian elutasították a kórházba való szállítást – derült ki a tájékoztatóból.