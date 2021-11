Kormánytöbbséget keresnek a liberálisok

Stabil kormánytöbbség kialakításáról kezd tárgyalásokat a Nemzeti Liberális Párt (PNL), amely továbbra is a fő kormánypárt akar maradni – jelentette be Florin Cîțu ügyvivő kormányfő kedd este, a párt ügyvezető elnökségének ülése után. Elmondta: ragaszkodnak ahhoz, hogy ők adják a kormányfőt, de nem nevesítettek senkit, ezt az államelnökre bízzák. A tárgyalásokat szerdán kezdik, a Szociáldemokrata Párttal (PSD) és a Mentsétek meg Romániát Szövetséggel (USR).

A PNL hétfőn este közölte, hogy Nicolae Ciucă ügyvivő honvédelmi miniszter visszaadja kormányalakítási mandátumát, mert nem tudott elegendő parlamenti szavazatot összegyűjteni egy kisebbségi (PNL-RMDSZ) kormány beiktatásához. Visszalépését kedden reggel hivatalosan is iktatta, a PNL vezetősége pedig kedden délután ismét összeült, hogy megvitassa, kivel és milyen feltételek mellett tárgyaljon egy stabil kormánytöbbség kialakításáról – Klaus Iohannis államfő ugyanis erre kérte őket.

A kiszivárgott hírek szerint a PNL nagyon megosztott: vannak, akik a Szociáldemokrata Párttal (PSD) akarnak koalícióra lépni (ez kényelmesebb többséget jelentene), mások azonban a párt elveinek elárulását látják ebben, és a Mentsétek meg Romániával Szövetséggel (USR) folytatnák a szeptemberben megszakadt közös kormányzást. Az ülésen végül a tárgyalóküldöttség összetételéről állapodtak meg – Florin Cîțu pártelnök és ügyvivő kormányfő mellett a négy első alelnök, Rareș Bogdan, Lucian Bode, Gheorghe Flutur, Iulian Dumitrescu, valamint Dan Vâlceanu pártfőtitkár alkotja; Nicolae Ciucă nem kap szerepet benne –, illetve arról, hogy megbízatásuk ,,rugalmas”. Erről az ülés után nyilatkozó Florin Cîțu nem akart részleteket mondani, azt azonban közölte, hogy a reformok a PSD-vel való kormányzás esetén sem maradnak el, mert az Országos Helyreállítási Program részei, ezek nélkül nem lesz pénz.

A lehetséges szövetségesek készenlétben állnak: a PNL ügyvezető elnökségének hétfői ülése után a Mentsétek meg Romániát Szövetség (USR) és a Szociáldemokrata Párt (PSD) is hajlandónak mutatkozott arra, hogy kormányzásra lépjen. Ezt elsőként Marcel Ciolacu PSD-elnök jelentette be, s bár hivatalosan nem közölték, hiszen a tárgyalások el sem kezdődtek, a kiszivárgott hírek szerint kormányra lépésük esetén legalább annyi (8) minisztériumot kérnek, mint amennyi a PNL-nek is van – köztük a pénzügyi, a belügyi, az egészségügyi, a szállításügyi és a munkaügyi tárcákat –, sőt, az sem kizárt, hogy a kormányfői tisztséget is maguknak követelik (habár bizonyos értesülések szerint Nicolae Ciucă tábornokot el tudnák fogadni miniszterelnökként is), arra hivatkozva, hogy a tavalyi választásokon a PSD kapta a legtöbb szavazatot, ez a legnagyobb párt a román parlamentben.

Az USR továbbra is a PNL-USR-RMDSZ alkotta koalíció mielőbbi helyreállítását támogatja, a párt közleménye szerint a jelenlegi politikai válság (amelyre már így is túl sok időt vesztegetett az ország, habár semmi köze a polgárok valós problémáihoz) így oldható fel, de az energia- és az egészségügyi válság megoldásához is szilárd parlamenti többségre van szükség – írták hétfő este. Kedden Dacian Cioloș pártelnök közölte: azt várják, hogy a PNL eldöntse, kivel akar koalícióra lépni, mert nem úgy képzelik el a tárgyalásokat, hogy a liberális vezetők ide-oda ingáznak a PSD és az USR között a kedvezőbb ajánlatért.

Nehezíti a helyzetet, hogy a PNL parlamenti frakcióiból folyamatosan lépnek ki Ludovic Orban volt pártelnök hívei – hétfőn már 14-en voltak, kedden pedig újabb hat képviselő és szenátor jelentette be, hogy a továbbiakban független törvényhozóként tevékenykedik –, és nélkülük a PNL-USR-RMDSZ koalíciónak már a többi nemzeti kisebbség képviselőivel együtt sem lesz többsége a parlamentben. Az Orban-szárny azonban a jobbközép koalíció helyreállításának híve, a hajdani szociál-liberális szövetséget (a PSD és a PNL 2012-es koalícióját, az USL-t) nem kívánják újjáéleszteni.