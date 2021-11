Mi újság Oltfejben?

Új lehetőségeket jelent a háromszéki települések számára a helyi fejlesztéseket célzó, Anghel Saligny nevét viselő kormányprogram beindítása. Oltfej több községében most készítik elő a pályázatokat: Sepsibükszádon járdát építenének, Gidófalván bevezetnék a földgázt, Angyaloson a szennyvízhálózatot véglegesítenék. Más időszerű munkálatok is zajlanak: Málnásfürdőn a fürdőtelep környékét rendezik, Mikóújfaluban sportpályát adnak használatba, Zalánban közösségi parkot avattak. Mindeközben pedig mindenszentek és halottak napja környékén hőseink sírjáról sem feledkeztek meg. Körképünkben Oltfej településeinek mindennapjaiba kínálunk betekintést.

Járdát építenének Sepsibükszádon

A nemrég megjelent pályázati lehetőségeket kihasználva járdaépítésre pályázna a Saligny-programban a sepsibükszádi önkormányzat, biztonságos gyalogjárót alakítanának ki a településen áthaladó országút két oldalán. A beruházást az egyre növekvő autóforgalom okozta veszélyek teszik szükségessé – tájékoztatott Bács Csaba polgármester.

Zajlanak a helyi óvoda épületének teljes felújítási munkálatai. A magyar kormány biztosította pénzalapok a Romániai Magyar Pedagógusok Szövetsége révén jutottak Sepsibükszádra. Az épület eddig is gyakran igényelt karbantartó és javítási munkálatokat, sok évtizeddel ezelőtt ez volt a sepsibükszádi községháza. Az épített örökség részeként az épület védelme most újabb hangsúlyokat is kapott, ugyanis előterében áll az Ábrahám Árpád plébánosnak, Sepsibükszád szülöttjének állított emlékmű, akit az 1956-os magyar forradalom erdélyi eseményeivel összefüggő kapcsolatai miatt halálra ítéltek, és 44 éves korában 1958. szeptember 1-jén kivégeztek.

Túl vannak már a munka dandárján a sepsibükszádi római katolikus egyházközség új lelkészi lakásának építésével is – mutatta be a tűzvész pusztította hajlék helyén emelkedő új épületet az egyházközség gondnoka, Szimion György. Mert az anyagiak hiánya nyáron szünetet parancsolt, az épület emeleti részén levő vendégszoba hátralévő munkálatait mindenképp el akarják végezni. Be kell fejezni a fürdőszobát és be kell kötni a központi fűtést. Utóbbi azért is sürgős, mert a lelkészi lakáson kívül itt kapna helyet egy közösségi terem, a helyi erdő-közbirtokosság székhelye, akik jelenlegi támogatóik és segítőik – tájékoztatott a gondnok. Tétlenül nem ültek a nyáron sem, folytatták a templom nyílászáróinak cseréjét.

Sportpályát avatnának Mikóújfaluban

Mikóújfaluban a koronavírus-járvány késleltette a helybeli sportpálya felújítási-bővítési munkálatait, és félő, hogy emiatt az avatót is csak szűk körben tudják majd megszervezni. Elkészült a bekerített játszótér, megépült a műfüves sportpálya. A kivitelező csapata mellett helyiek is besegítettek a munkálatokba. Többéves adóssága volt a helyi önkormányzatnak a mikóújfalusi önkéntes tűzoltók szertárának felújítása. A munkálatok költségeit a Norvég Alaphoz benyújtott sikeres pályázaton elnyert pénzből fedezték.

Málnásfürdőn rendezik a fürdőtelepet

Málnásfürdőn folyamatban a fürdőtelep területének rendezése, lekaszálták a füvet, irtották a gazt, megújultak a sétányok, a források és a turulmadaras emlékmű környéke. A fürdőhely teljes megújulása azonban még várat magára: bár az erre benyújtott pályázat nyertes lett, az oly nagyon szükséges pénzalapok még nem kapták meg a zöld jelzést.

Megújult az Erzsébet park Zalánban

Zalánban felavatták a falu egykori Erzsébet parkját. Az ünnepség istentisztelettel kezdődött a református templomban, igét hirdetett Szász István Gergely lelkipásztor, aki elmondta, a köztéri Erzsébet-emlékhely felújítására egy magyar állami kiírásra tavaly pályázott sikeresen. A lehetőségre egyébként a csíkszeredai konzulátus hívta fel a figyelmét. A bodoki önkormányzat segítségével megemelték és kikövezték az emlékparkot, padokat helyeztek el, és felújították a 2004-ben készült Erzsébet királyné emlékkopját, ahol három nagy teljesítményű napelemes lámpa is helyet kapott. Kényelmes találkozóhelye lesz ez a helybeli ifjaknak, ugyanis a régmúltban is ezt a szerepet töltötte be. Az ünnepi megemlékezésen beszédet mondott Percel László konzul illetve Fodor István, Bodok község polgármestere. A lelkész megköszönte azok segítségét, akik részt vállaltak a vidéken majdnem egyedülálló Erzsébet-emlék környékének rendezésében.

Gázhálózatra pályázik Gidófalva

Gidófalván a hétfőn tartott községi tanácsülésen hagyták jóvá azokat a beruházásokat, amelyekre a Saligny-programban szándékozik pályázni az önkormányzat. Ott találjuk köztük a községi gázhálózat kiépítését, valamint a Gidófalvához tartozó Angyalos falu már megkezdett szennyvízhálózatának befejezését célzó terveket. A községközpont Czetz János-iskolájában beindult a délutáni oktatási program. Sikeresen halad és befejezéséhez közeledik az étfalvi utcahálózat korszerűsítése – tájékoztatott Máthé István falufelelős. Jelenleg a Kicsi utca újraaszfaltozása folyik, elkészült a Nagyároki útszakasz infrastruktúrájának kiépítésére szolgáló tervezet is, befejezték a gidófalvi családorvosi rendelő és az azt övező parkos udvar rendbetételét, felújítását.

Antológia készül Gidófalvi (élet)történetek címmel, szerzője G. Szabó Ferenc községi képviselő, helytörténész és közíró – olvasóink lapunkban is olvashattak jó néhányat a kötetbe kívánkozó írásokból. Erre az évre gidófalvi fúvóstalálkozót tervezett a Gidófalva Fejlődéséért Egyesület, amelyre a Bethlen Gábor Alaptól 350 000 forintot kaptak. Az egyesület a járvány megszorításaitól teszi függővé a rendezvény megszervezését.

Czetz János-emlékünnepség jövőre

Jövő évre tervezik Czetz János (1822–1904) negyvennyolcas honvédtábornok születése 200. évfordulójának megünneplését, s ez alkalommal a már elkészült Czetz-mellszobor avatóünnepségét is, amelyre Kovászna Megye Művelődési Felügyelősége megtette az első lépéseket. Mint ismert, Czetz János őrnagyi rangban lett Bem táborkari főnöke, a nagyszebeni ütközetben szerzett érdemeinek elismeréseként léptették elő tábornokká, a fegyverletétel után emigrált, 1859-ben ő szervezte meg az első magyar légiót Olaszországban. Argentínában térképészeti intézetet és katonai akadémiát alapított, utóbbinak 55 éven át igazgatója is volt. Nevét viseli ma a gidófalvi iskola, ennek udvarán kap majd helyet a tábornok mellszobra. A vártemplom cinterme valóságos emlékhely. Itt áll Czetz János emlékkopjája, a halálának 90. évfordulóján tartott emlékünnepségek alkalmával állították (Imreh Ferenc fotosi faragómester munkája). Itt helyezték el a magyar honfoglalás millecentenáriumára állított emlékkopjáját is (faragták a Haszmann testvérek). A harangtorony várudvar felőli, belső falán örökítette meg a református egyház Zsigmond András (1925–1950) és Jancsó Vilmos (1925–1950) emlékét, akik vértanúhalált szenvedtek a kollektív gazdaság megalakításakor tanúsított ellenállás miatt. A templommal szemben Czetz-emlékszoba várja az érdeklődőket. Patinás emléktáblája a községháza külső falán áll: „Ebben a községben született 1822-ben Czetz János, 1848–49-ben honvédtábornok, aki a szabadságharc szomorú végével hazájából bujdosva, 1904-ben Argentína szabad földjén, Buenos Airesben fejezte be nemzete szabadságáért utolsó percig harcoló nemes életét. E táblát a Székely Mikó Kollégium 1910–11-ben érett ifjúsága készíttette.” E tábla alá helyezett el a szülőfalu, az önkormányzat és a helyi RMDSZ egy fémplakettel ellátott Czetz-emléktáblát 1997-ben, Czetz születésének 175. évfordulója alkalmával. (A fémplakett Petrovits István alkotása.) Az iskola melletti utcában, a Jancsó Ferenc-féle telken volt a tábornok egykori szülőháza. Az ő emlékére hozta létre bodosi Budai József pomológus az ún. Czetz-almát. Ez az almafajta a tábornok szülőfalujába is eljutott néhai id. Kátai Károly és a Czetz-emlékeket a nehéz időkben is ápoló Petri János révén.

Virág a hősök sírjára

Oltfejben halottak napján egy-egy szál virágot helyeztek a negyvennyolcas honvédek még álló síremlékére. Kálnok negyvennyolcas hőseinek egyike volt Incze János honvédkatona is, aki végigküzdötte a szabadságharcot, s akinek a falu nyugati szélén elterülő, ma is használt temetőjében, a Pityókás temetőben levő síremlékét Szigyártó András és Vilikó Lajos kálnoki lakosok és a mezőtúri fiatalok közösen mentették meg. Néhai Incze János sírhalmára ebben az évben is jutott egypár szál virág – tudósított Szigyártó András. A sírkőn ez olvasható: „Incze János Székely gyalogkatona, haláláig volt hazájának jó fia. Éltében számlált 72 éveket, s végig tisztességben töltötte ezeket. Mh. 1880 nov. Béke porának.”