Az utóbbi hetekben minden negatív rekordot megdöntött az ország, az elhalálozások oka, hogy a lakosság csupán 30 százaléka értette meg, hogy egyedül az oltás tudja megvédeni a járványtól. Ezek az adatok aggasztóak, és bár már csak magunkkal versenyzünk, folyamatosan megdöntjük saját rekordjainkat. Mi azonban most egy másik versenyre neveztünk be! Az életért folytatott versenybe! Közel vagyunk a katasztrófához, nem maradhatunk közömbösek. Senki sincs biztonságban, a veszély túl nagy, ezért sürgős lépésekre van szükségünk. Bármelyik pillanatban megbetegedhetnek szeretteink, és a vírus örökre elveheti őket tőlünk. Úgy gondolom, nincs nagyobb kockázat a halálnál. Nincs kézzelfoghatóbb megoldás, mint a vakcina! Az oltás választóvíz élet és halál között. Ezt el kell fogadnunk és minél több emberrel meg kell értetnünk!” – nyilatkozta Novák Eduárd, akinek nagymamája is a koronavírus-fertőzés következtében hunyt el. A kampány Románia legnagyobb sportolói által akarja oltásra buzdítani a lakosságot. Eddig Szőcs Bernadette, Tófalvi Éva, Gabriela Szabo, Doina Melinte, Ana Maria Brânză, Victor Hănescu, Marian Drăgulescu csatlakozott a kezdeményezéshez, de kisfilm készül majd Bölöni Lászlóval, Elisabeta Lipăval és még számos más sportlegendával, mindannyian pro bono vállalták. (Maszol)

A NEVELŐAPA A GYILKOS. Beismerő vallomást tett az Aradon talált halott kislány nevelőapja. A 23 éves férfit a rendőrség hétfőn lakossági bejelentés alapján azonosította és vette őrizetbe: akkor még azt mondta, baleset okozta a gyermek halálát (megcsúszott a fürdőszobában); nem tudta, mit tegyen, ezért kivitte a mezőre, de nem ő csonkította és égette meg. Tegnap már bevallotta, hogy az alig négyéves kislányt ő verte fejjel a falhoz, mert bosszantotta, hogy játszani akart vele. Kiderült, hogy bőröndben, taxival és a kisöccsével vitte ki a mezőre a halott gyermeket, acetonnal leöntötte, és meggyújtotta. Az édesanya ezalatt kórházban volt, a harmadik gyermekét hozta világra; a hatóságok állami gondozásba helyezték a kisfiával és az újszülöttel együtt. (Digi24)