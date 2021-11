Grindeanu a képviselőház élén

Akkor egy volt párttársa, Florin Roman vette át a helyét, az ő megbízatása azonban csak két hétre szólt, így új ügyvivő elnököt kellett választani. Volt egy másik jelölt is, az USR-s Cristina Prună, de róla már nem is szavaztak, miután Grindeanu többséget kapott. Utólag a PNL és az USR is egymást vádolta azzal, hogy a másik párt lepaktált a PSD-vel.