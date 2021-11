Medvét filmeztek Zágonban

A zágoni medve eleinte csak lépeget, majd szaladni kezd, ügetésbe áll, egy alkalommal fél lábbal az út menti sáncba is becsúszik – ez látszik a közel egyperces felvételen. Habár veszélyt jelenthetett volna a helybéliek számára, a faluban kajtató nagyvadról senki – az autós üldöző sem – tett jelentést hivatalos szervekhez. A közösségi oldalon megfogalmazott hozzászólások változatosak, volt, aki azt írta, be cuki!, más pedig azt, hogy az autósnak fel kellett volna vennie a medvét és vissza kellett volna szállítania az erdőbe.

Kiss Gusztáv zágoni polgármestertől is érdeklődtünk az esetről, de semmi érdembelit nem tudott mondani. Jómaga is az interneten látta a felvételt – mondta –, és azt is megerősítette: a medve jelenlétét a faluban senki sem jelentette.

A községvezetőtől megtudtuk, az utóbbi időszakban a gazdák nem jelentettek medvék által okozott kárt sem a háziállatok, sem a növénykultúrák tekintetében. Tavasszal, nyár elején viszont több kártételről is érkezett panasz. A veszteségeket felmérték, arról, hogy a károsultak közül bárki is kapott volna kártérítést, nem tud a polgármester. Korábbi években a vaddisznók is sok kárt okoztak a termőföldeken, idén ez nem volt jellemző, Papolcon egy gazdánál okoztak nagyobb kárt, de ezt sem jelentette hivatalosan – fűzte hozzá a polgármester.

Ráduly Ferenc vadőr elmondta: a felvételen szereplő medvét ismerik, a falu melletti Cakó-erdőrészen tanyázik. Hatalmas állat, mintegy 500 CIC pontos – értékelte a vadőr. Ugyanazon részen további 7–8 medvét tartanak számon. Az erdőszéli kertekben, a mezőn keresik táplálékukat. A gondok akkor fognak sűrűsödni, mikor a mezőkről betakarítják a kukoricát. Közel húsz medve él most a törökbúzásokban, ezek nagy része a Cakóba húzódik majd vissza, ott hibernál a téli időszak idején – számolt be a medvehelyzetről Ráduly Ferenc.

Kilőtték a támadó sugásfürdői medvét

Megyénkben a legsúlyosabb medvetámadás június végén a Sugásfürdőre vezető út közelében, a hatos kilométer körzetében történt. Az áldozat komoly sérüléseket szenvedett, nehéz orvosi beavatkozáson esett át. A Sugás vadászterületen vadgazdálkodást folytató Kovászna Megyei Sporthorgászok és Vadászok Egyesülete igazgatója, Rétyi Csaba azonnal kérte a közveszélyes medve kilövésének engedélyezését. Hosszas bürokratikus folyamat végén megkapták a jóváhagyást. Sikerült is kilőni a medvét, egy idős példányt. Egy másik, Erdővidéken pusztító veszélyes medve kilövésére is megkapták idén az engedélyt – mondta érdeklődésünkre az igazgató.

Akárhányszor számolhatják a medvéket, tehetik-vehetik a medveügyet, a tényeken semmi nem változtat, szerfelett elszaporodtak a medvék, a természetes egyensúlyt csak az eltávolításuk adhatja vissza – húzta alá Rétyi Csaba.