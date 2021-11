Előző írásunk

Továbbra is meghaladja a négymillió lejt a Közüzemekkel szembeni lakossági tartozás, és a vállalat végrehajtók révén elkezdte behajtani a kinnlévőségeket – tájékoztatott a vállalat vezetősége. Kozsokár Attila igazgató szerint hetente adnak át tartozási dossziékat a végrehajtóknak, és remélik, hogy az év végéig vagy a jövő év első negyedében már látszata is lesz a behajtásnak. Az eljárást ugyanakkor több törvényi előírás is nehezíti.