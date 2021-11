Lépésről lépésre az ország romba döntéséig

Aligha taglalja majd részletesen következő életrajzi könyvében Klaus Iohannis a jelenlegi bukaresti kormányválság színfalak mögötti epizódjait, pedig a már meglévő kiadványhoz hasonlóan vélhetően ez is igazi bestsellerré válhatna. Lépésről lépésre – az elnök első mandátuma idején bemutatott mű címe nyilván Klaus Iohannis felemelkedésére utal, arra, hogy miként lett vidéken oktató fizikatanárból előbb Nagyszeben polgármestere, majd államfő. Ám az elnök elmúlt években végzett tevékenységét értékelve alighanem igen sokan kívánnák kiegészíteni a címet.

A csalódott liberálisok és szavazóik például valószínűleg valami olyasmit javasolnának a következő kötet címének, hogy Lépésről lépésre a Nemzeti Liberális Párt szétveréséig. A politikai eseményeket közelebbről követőkben felmerülhetne olyan címötlet is, hogy Lépésről lépésre a második nagy szociál-liberális összeborulásig. A mélyállam, a különféle titkosszolgálatok és erőszakszervezetek befolyását kifogásolók a restaurációra hívhatnák fel a figyelmet: Lépésről lépésre a nagy visszarendeződésig. De legtöbben vélhetően az ország sorsát emelnék ki, hiszen elsősorban mégiscsak az államról van szó, akárki is húzogatja a szálakat: Lépésről lépésre Románia tönkretételéig, romba döntéséig, lezüllesztéséig – itt aztán már csak a megfelelő erősségű, de a nyomdafestéket még elbíró kifejezés megtalálása okozná a legnagyobb gondot.

Mert ami most Romániában zajlik, az nem egyéb, mint az ország módszeres, szisztematikus tönkretétele, ebben a folyamatban pedig az értelmi szerzőtől az élmunkásig jóformán minden szerepet Klaus Iohannis tölt be hol egyedül, hol hűséges alattvalói társaságában. Nézzük csak az elmúlt pár hónapot: ő volt az, aki a belső szakadás küszöbére vezényelte és közröhej tárgyává tette a jobb sorsra érdemes liberális pártot, miután mindent elkövetett, hogy a kongresszus hű szolgáját, Florin Cîțut ültesse a pártelnöki székbe. Ugyancsak Klaus Iohannis a legfőbb felelős az elhibázott oltási kampányért, hiszen ő volt az, aki népszerűséghajhászás céljából túl korán elrendelte a járványügyi lazításokat, sutba vágva az oltásra ösztönzés legjobb eszközeit. Nem kis szerepe van abban is, hogy a koronavírus-járvány negyedik hulláma minden szempontból felkészületlenül érte Romániát, hiszen megint csak ő, a nagyszebeni polgármesterből (lépésről lépésre) államfővé vált Klaus Iohannis volt az, aki szétverte saját kormányát, utasítva Florin Cîțut, hogy váltsa le az igazságügyi minisztert. Döntésével olyan súlyos koalíciós majd kormányválságot idézett elő, hogy mai napig nem látszik a kiút belőle.

Pontosabban az, ami látszik – egy szociáldemokrata-liberális nagykoalíció – inkább nevezhető rémisztőnek, semmint reményt adó kiútnak. Lépésről lépésre – egyenesen a gödörbe?