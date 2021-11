Magyar kormányfő-jelölt is lesz

Lesz miniszterelnök-jelöltje az RMDSZ-nek az államfővel folytatandó kormányalakítási tárgyalásokon – jelentette be szerdán Kelemen Hunor. Az eddig bejelentések szerint már három párt kíván kormányfőt állítani: a Nemzeti Liberális Párt és a Szociáldemokrata Párt is jelölni fog egy-egy személyt a tisztségre. A Mentsétek meg Romániát Szövetség pillanatnyilag nem él a lehetőséggel, mert a liberálisok által vezetett jobbközép koalíció helyreállításában érdekelt.

Kelemen Hunor közösségi oldalán az írta: ,,egyáltalán nem tartom elvetendő javaslatnak, hogy egy következő koalícióban – legyen az a PNL-USR-RMDSZ vagy a PNL-PSD-RMDSZ – az a legkisebb politikai alakulat adja a miniszterelnököt, amely a stabilitást képviseli”. E szerint jelen esetben nem lényeges, hogy az RMDSZ-nek mindössze 6-7 százalékra tehető a parlamenti súlya. ,,Sokkal fontosabb onnan megközelíteni a kormányalakítás kérdését, hogy melyik az a politikai alakulat, amely a racionalitás és a következetesség hangja volt az elmúlt időszakban, és amelynek a miniszterelnök-jelöltje integratív személyiség” – véli az RMDSZ elnöke.

Helyreállítaná a koalíciót Kelemen Hunor

Az RMDSZ első opciója a kormányalakításra vonatkozóan továbbra is a PNL-USR-RMDSZ-koalíció újraélesztése, de a döntés a PNL kezében van – nyilatkozta Kelemen Hunor az RFI-nek. Az RMDSZ elnöke úgy látja: ha a PSD-vel alakítanak kormánytöbbséget, a szociáldemokrata párt igényt fog tartani a kormányfői posztra, ,,mert politkai szempontból ez így logikus”.

Az USR-s variáns 56 százalékos támogatottságú kormányt jelentene, ha beleszámítjuk a PNL-frakcióból kilépett Ludovic Orban csoportját is, velük is tárgyalnak. Ez azt jelentené, hogy végre lehet hajtani a szükséges reformokat – vélekedett. Ha azonban a PNL a PSD-vel lép koalícióra, akkor a másodhegedűs szerepébe kényszerül – fejtette ki. Ez esetben sok időre van szükség a koalíció előkészítéséhez, mivel részletesen meg kell beszélni a kormányprogramot, azt, hogy ki mit hajlandó felvállalni az alkotmány reformját illetően, és mindezt egyeztetni kell, mert ,,senki nem hajlandó a postást az ablakból leső nagymama szerepében tetszelegni”. El lehet képzelni: a PSD, a PNL, az RMDSZ és a nemzeti kisebbségek kormányon, az AUR és az USR ellenzékben – innen nézve elég érdekes az elkövetkező évek kilátása az alkotmány reformja nélkül – mondotta. Hozzátette: nem tudja, kit fog Klaus Iohannis államelnök megbízni kormányalakítással, az azonban bizonyos, hogy a PSD-nek is lesz miniszterelnök-jelöltje, mivel az alakulat jól tudja, mit jelent a politika.

Kelemen ugyanakkor üdvözlendőnek tartja a liberálisok szemléletváltását a kormányalakítási tárgyalásokat illetően, miután a kisebbségi kormány variánsa megbukott. ,,Meglátjuk, mi történik ma, holnap, holnapután, milyen többséget lehet kialakítani, mert sok lehetőség van az USR-vel és a PSD-vel is. Meg kell nézni azonban, hogy mi a cél, hosszabb távlatot kell adni, következetesebbnek kell lenni, függetlenül attól, hogy melyik irányba megyünk, különben nem lehet stabil, konstruktív többséget kialakítani, és 3, 4, 5 hónap múlva ugyanezekre a problémákra ébredünk. Tehát, ha nem gondolkodunk perspektívában, beleértve a 2024 utáni együttműködés problémáját is, akkor nehéz stabil kormányt létrehozni” – fejtegette. Elmondta még, hogy az USR-vel alakítandó koalíció esetében egyszerű, a PSD-t választva kényelmes többség lesz a parlamentben, azonban nem biztos, hogy egy ilyen többségnek értelme van, ha ,,egyesek az ablakban a postást váró nagymama szerepébe kényszerülnek”. Végül leszögezte: attól függetlenül, hogy melyik variánsra esik végül a választás, az ellenségeskedéseknek véget kell vetni.