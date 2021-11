Megyei kórház: csúcsot döntött az elhunytak száma

Az elmúlt hét napban jegyezték a koronavírus-járvány kitörése óta a legmagasabb elhalálozásszámot Háromszéken, összesen huszonhárman veszítették életüket – számolt be szerdán a Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórház vezetősége. A megye egészségügyi intézményein is nagy a nyomás, a különböző kórházakban összesen 186 fertőzöttet ápolnak, közülük legtöbbet Sepsiszentgyörgyön és Kovásznán. A súlyos esetek magas száma miatt a megyei kórházban jelentős mértékben kellett növelni a koronavírus-fertőzötteket ellátó kapacitást.

András-Nagy Róbert, a megyei kórház menedzsere, valamint Roșu Mátyás orvos igazgató beszámolója szerint az elmúlt hét napban összesen 23 koronavírussal fertőzött páciens vesztette életét, egyikük Brassóból került a sepsiszentgyörgyi kórházba. Az elhunytak közül 14 férfi volt, és 8 nő. A legfiatalabb áldozat 52 éves, a legidősebb 90 éves volt, egyikük sem volt beoltva, illetve más betegségekben is szenvedtek. A járvány kezdete óta nem jegyeztek ennyi elhunytat, egy esetben, a harmadik hullám során, idén áprilisban érte el a 21-et az áldozatok száma.

Az intézményvezetők továbbá elmondták, hogy jelenleg a sepsiszentgyörgyi kórház koronavírusosok számára fenntartott részlegein – a fertőző és a tüdőgyógyászati osztályokon – összesen 70 pácienst ápolnak, akiknek az állapota kivétel nélkül súlyos, mindannyian oxigént kapnak. További 12 páciens az intenzív terápián fekszik kritikus állapotban, közülük kilencen még nem igényelnek mesterséges lélegeztetést, hárman viszont igen. Az említetteken kívül még négy fertőzött páciens van a kórházban, két kismama, illetve két személy, akik érsebészeti műtéten estek át, az ő állapotuk kielégítő. A két kisbaba nem fertőzött, ők az újszülött osztályon vannak. A fertőző és tüdőgyógyászati osztályon fekvők közül mindössze hárman vannak beoltva és kivétel nélkül társbetegségek – neurológiai, illetve érrendszeri problémák, cukorbetegség, szívbántalmak – súlyosbítják az állapotukat. A legfiatalabb fertőzött egy 14 éves fiú, akit kétoldali tüdőgyulladással utaltak be, egyik tüdeje fel is mondta a szolgálatot. Próbálták magasabb rendű kórházba átszállítani, de sajnos nem kaptak helyet sehol az országban – számolt be Roșu Mátyás. Az igazolt fertőzöttek közül egyébként mindössze négyen vannak beoltva, köztük az egyik kismama. Az igazolt eseteken kívül 8 fertőzésgyanús személyt tartanak megfigyelés alatt a kórházban.

A megye többi kórháza háttérintézményként működik – Kovásznán 68 fertőzöttet ápolnak, Kézdivásárhelyen 18-at, Baróton pedig 14-et. Roșu Mátyás rámutatott: a háttérkórházakba a kevésbé súlyos esetek kerülnek. Az elmúlt hét napban 44 fertőzött hagyta el gyógyultan a sepsiszentgyörgyi kórházat.

András-Nagy Róbert arról is beszámolt, hogy a negyedik hullám miatt jelentősen növelni kellett a koronavírus-fertőzötteknek fenntartott ágyak számát, nagyobb mértékben, mint azt korábban számították. A negyedik hullámot megelőzően kidolgozott terv szerint 50 ágyat különítettek volna el a fertőző osztályon, nyolcat a sebészeten, illetve 10-re növelték volna az intenzív terápiás helyek számát. A megugró esetszám miatt végül nyolcvanra kellett feltornászniuk a fertőző osztályon (és most már a tüdőgyógyászaton) rendelkezésre álló helyek számát, az intenzív terápián pedig 12-re. Utóbbit úgy oldották meg, hogy kórteremmé alakítottak át egy műtőt, így meg tudták oldani, hogy összesen 20 hely legyen az osztályon, amiből tizenkettő van fenntartva az intenzív ellátást igénylő fertőzötteknek. Szintén a súlyos járványhelyzet nyomán egy különálló, 15 ágyas részleget hoztak létre, ahol megfigyelés alatt lehet tartani a fertőzésgyanús pácienseket.

Az ellátás vonalán több orvost és nővért is átirányítottak más osztályokról a COVID-részlegre, jelenleg tíz orvos teljesít szolgálatot, ügyeletvonalat is felállítottak, ahol további két orvos segít be. Az átszervezéseknél odafigyeltek arra, hogy a járványon kívüli ellátást is elfogadható szinten tudják tartani. Így októberben a sürgősségen megközelítőleg 2600 esetet láttak el, 7500 körülit a járóbeteg rendelőkben, 1100 hosszabb és 350 egynapos beutalás történt, 250 sebészeti beavatkozást hajtottak végre, 105 szülést bonyolítottak le (106 csecsemő jött a világra), illetve 98 személyt ápoltak az intenzív osztályon, közülük 57 volt fertőzött. Egy hónap alatt 138 igazolt fertőzöttet utaltak be, illetve 208-at engedtek gyógyultan haza.

Újságírói kérdésre Roșu Mátyás elmondta: a kórház oxigénellátásában egyelőre nem volt fennakadás, és a gyógyszerek terén is még elfogadható a helyzet. Szintén a sajtó érdeklődésére az intézményvezetők elmondták: sajnos továbbra is jellemző, hogy sokan későn keresik fel a kórházat, olyan állapotban, hogy már nem tudnak rajtuk segíteni. Ugyanő hozzátette: az is megfigyelhető, hogy beoltottak is elkapják a betegséget, de ha kórházi kezelésre is szorulnak, pár nap múlva hazamehetnek, míg az oltatlanoknak hetekig is bent kell maradniuk, illetve többen életüket is vesztik.