AZ ERDÉLYI MŰVÉSZETI KÖZPONTBAN (Olt utca 2. szám) november 5-én, pénteken 18 órakor nyílik a Paralel című kiállítás. A tárlatot Várallyay Réka művészettörténész nyitja meg, beszédet mond Bordás Beáta, az EMŰK vezetője, Szili Katalin, az Universitas Quinqueecclesiensis Alapítvány kuratóriumi tagja, Vargha Fruzsina, Sepsiszentgyörgy alpolgármestere, Tonk Márton, a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem rektora, Lengyel Péter, a PTE Művészeti Karának dékánja. A kiállítás december 4-éig látogatható a járványügyi szabályok betartásával.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) Budapest után a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) fotószakosztályának szervezésében erdélyi körútra indítja KÁMME Fotóműhely – Fókuszban a hitéletünk című fotókiállítását. A tárlat elsőként Sepsiszentgyörgyön tekinthető meg. A keresztény ünnepekhez kapcsolódó tárlat Erdélyben, azon belül Háromszéken is készült művészi alkotásokat mutat be, és Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom gyülekezeti termében tekinthető meg. Megnyitó vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után. Házigazda Péterfi Ágnes unitárius lelkész, köszöntőt mond Bedő Zoltán, az SZMÚE elnöke, a kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a tárlatot bemutatja Huszár Szilamér, az SZMÚE fotószakosztályának koordinátora, a kiállítás erdélyi kurátora. Átadásra kerülnek a díjazott fotók háromszéki alkotóinak járó emléklapok is.

Megemlékezés Barcaföldváron

Koszorúzással egybekötött megemlékező istentiszteletet tartanak ma 15.30-tól az egykori barcaföldvári fogolytábor helyén létesült emlékkertben a nemzeti gyásznapon. A szervezők kérik a résztvevőket a törvényes előírások és egészségügyi szabályok betartására.

Színház

A SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ betegség miatt elmaradt november 3-i Életigen című előadásának jegyei visszaválthatóak a Városi Kulturális Szervezőirodában.

Bábszínház

Ha Szent György lehetnék... címmel mutatja be zenés, maszkos bábjátékát november 5-én, pénteken 18 órától a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház a stúdióteremben (Szabadság tér 1. szám). Az előadásra várnak minden 6 év fölötti nézőt. Dramaturg: Prezsmer Boglárka, díszlettervező, maszk-, báb- és kellékek: Pilári Gábor Blattner Géza-díjas művész, Néder Janka, Néder Norbert, rendező: Vajda Zsuzsanna Blattner Géza-díjas művész.

Jegyeket foglalni, valamint az előadással kapcsolatos további információkat igényelni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 11 órától A farkas és az oroszlán (magyarul beszélő) és 16 órától románul beszélő, 11.15-től Hibás Ron (románul beszélő), 16.15-től Venom 2. – Vérontó (magyarul beszélő), 18 órától Örökkévalók (románul beszélő) és 18.15-től magyarul beszélő. Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfog­lalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

MEGBOCSÁTÁS-IMALÁNC. Utol­só hetéhez érkezett a sepsiszentgyörgyi medjugorjei imacsoport által szervezett megbocsátás-imalánc. A negyedik hét témája a bocsánatkérés. Ma 7.30-tól és 21.15-től a Mária Rádió sugározza a videók hanganyagát, amelyeket látni lehet a RomKat.ro honlapon és a Medjugorjei Imacsoport Sepsiszentgyörgy Facebook-oldalon. Ma 17 órától a sepsiszentgyörgyi Szent József-templomban tartják az egy hónapos imalánc befejező szentmiséjét, amelyet Karácson Tibor atya, a Mária Rádió műsorigazgatója mutat be és a Mária Rádió élőben közvetít. A szentmisén a maszkviselés kötelező.

FUTÁSFALVA. A futásfalvi katolikus templomban ma örökös szentségimádási napot tar­tanak.

BÚCSÚ GELENCÉN. November 5-én, pénteken 11 órától kezdődik a búcsús szentmise a központi templomban, amelynek főceleberánsa és szónoka dr. Kovács Gergely érsek.

Határtalanul Középiskolai Vetélkedő

A korábbi évek sikere után ismét elindították az idei tanév Határtalanul Középiskolai Vetélkedőjét. A többfordulós vetélkedősorozat végén a nagydöntőbe jutott osztályok felkészítő tanárait is 100 ezer forintos ösztöndíjjal jutalmazzák. Ezenkívül a vetélkedő során több mint 1000 egyéb nyereményt is kiosztanak a szervezők a résztvevők között. Honlap: hatartalanul.net.

Röviden

IFJÚSÁGI IRODA. Ifjúsági irodát nyitott Sepsiszentgyörgyön a város önkormányzata a Kőrösi Csoma Sándor utca 5. szám alatt. Arra kérik a lakosságot, bármilyen ifjúságot érintő probléma kapcsán forduljanak az iroda munkatársaihoz. Elérhetőségek: krista.salagean@sepsi.ro, zsolt.balogh@sepsi.ro.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség tájékoztatja az érdekelt cégeket, vállalkozásokat, hogy a kényszerszabadság igényléséhez szükséges iratokat november 1-jétől a covasna@anofm.gov.ro e-mail-címen továbbíthatják az intézményhez. Naprakész tudnivalók: www.anofm.ro.

KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS. Az országos járványügyi szabályozások értelmében a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba 12 év feletti olvasók kizárólag védettségi igazolással léphetnek be. Ennek hiányában az olvasók telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Az előkészített olvasnivalókat és a visszavitt könyveket a könyvtár munkatársai előzetesen rögzített időpontban, a székhely hátsó bejárata előtti téren adják/veszik át. A telefonos igényléseket kedden 9 és 19, szerdától péntekig 9 és 17, szombaton 9 és 13 óra között fogadják. Telefon: 0267 312 133, e-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, katalógus: online.kmkt.ro.

Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Gróf Mikó Imre utcai Help Net (telefon: 0367 802 977, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

Falevelek gyűjtése

A Tega Rt. nyomatékosan felhívja a sepsiszentgyörgyi és baróti városlakók figyelmét, hogy a faleveleket ne a szelektív hulladék számára fenntartott zsákokban tegyék ki elszállításra. A cég tisztában van azzal, hogy ebben az évszakban rengeteg lehullott lomb, kerti takarításból származó szerves anyag gyűl össze a háztartásokban, ezt a vállalat ingyenesen el is szállítja, ha nem is egyből, akkor több alkalom során, a szelektív zsákok azonban pénzbe kerülnek a szolgáltatónak is. Arra kérik a lakókat, hogy más, átlátszó zsákban tegyék ki a kapu elé az ilyen típusú hulladékot, ellenkező esetben kénytelenek lesznek felárat számítani, amelyet a következő számlán feltüntetve kapnak meg az érintettek. Vidéken, mivel az EU szabályainak megfelelően mindenkinek magának kell komposztálnia, nincs lebomló hulladékelszállítás, így minden faleveles vagy egyéb, komposztálható hulladékot tartalmazó zsák után egyértelműen fizetniük kell az ügyfeleknek.