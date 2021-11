Egy új okostelefon, egy menő „gémer” számítógép, mindenféle hozzávalóval, okostévé – ezek a „kincsek”, melyekkel biztosan el lehet varázsolni a gyermekeinket. Érkeznek is a kívánságlistáikkal az „ajándékozós” ünnepek, évfordulók előtt. Azonban jó tudni, hogy ha iPadet, táblagépet, számítógépet vagy különösen okostelefont adunk gyermekünk kezébe, teljesen új kapukat nyitunk meg előttük – ezek az eszközök egy veszélyekkel és kockázatokkal tele világ felé képeznek átjárót.

A modern elektronikus eszközök világának legveszélyesebb ragadozói a pornográfia szállítói. Nem hiszem, hogy van olyan szülő, aki szeretné, hogy a gyermekei pornót nézzenek. Ezért fontos, hogy mielőtt új okoseszközt adnánk a kezükbe, arra is készüljünk fel, hogy megvédjük őket. A pornó ma már pár kattintásra van a világhálón, és szinte mindenhol megtalálhatja gyermekeinket. Elegendő a megfelelő szót bepötyögni a Google-keresőbe, és ha nincs az eszközön valamilyen szűrőprogram, máris pornográf képek százai sorakoznak a képernyőn. Bár a legtöbb közösségi médiaplatform szabályokkal és irányelvekkel korlátozza a meztelenséget és a pornográf tartalmakat, de ha nem elég gyorsan szűrik ki az ilyen megosztásokat, egy idő után már túl késő. A gyerekeknek csak bizonyos hashtagekkel, kereszthivatkozásokkal kell találkozniuk, és már csak egy kattintásnyira vannak az obszcén anyagoktól.

A közösségi médiaalkalmazásokhoz hasonlóan a gyermekeink nagy kedvencének, a YouTube videómegosztónak is vannak a pornográf tartalmakkal kapcsolatos irányelvei, de a szűrőprogramjuk túl lassú ahhoz, hogy elemezze és eltávolítsa a jól elrejtett felnőtt tartalmakat. Köztudott, hogy ha a YouTube eltávolít egy videót, a felhasználót nem tiltja ki, így máris indíthatja a következő feltöltést. Ráadásul a pornóoldalak a kommentek között vagy a videó leírásában linkeket is hagynak saját webhelyeikre. A pornográf tartalmakat Disney-karakterekkel, más rajzfilmes miniatűrök mögé rejtik el, ezzel így ártalmatlanként jelenhetnek meg. Mi lehet a válasz erre? Védőintézkedé­sek sokasága. Nincs más választásunk, va­lamiképpen korlátozni kell az eszközhasználatot. Jó, ha az erre vonatkozó szabályokat gyermekeinkkel együtt hozzuk meg. Nem olcsók, de annál hatékonyabbak a telefon- és táblagép-felügyeleti szoftverek. Aki már használja ezeket, az tudja, hogy mekkora biztonságot jelentenek. Az is igaz, ha a gyerekünk pornót akar nézni, akkor meg fogja találni a módját, hogy azt miként tegye. De ez nem jelentheti azt, hogy hátradőlünk, feladjuk, és tehetetlenül sopánkodunk, hogy sajnos ez egy ilyen világ.

A legjobb védelmi intézkedés a gyermekeinkkel való jó kapcsolat, hogy bármelyik pillanatban készek legyünk akár egy számunkra kellemetlennek tűnő beszélgetésre is. A nehéz kérdéseikre jó és számukra is emészthető válaszokkal minden szülőnek fel kell készülnie. Fontos, hogy tudjuk, mi történik a gyermekeinkkel! Be kell lépnünk a világukba, meg kell hallgatnunk őket, tudnunk kell, hogy mivel játszanak, mi az, ami iránt érdeklődnek, kik a barátaik. Csak így lehet esélyünk, hogy eligazítást adjunk nekik ezen az aknamezőhöz hasonlító terepen.

Kertész Tibor, a Gyulafehérvári Főegyházmegye családpasztorációs központjának munkatársa

(folytatjuk)