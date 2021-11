Sérülés miatt Maja Miljkovicot továbbra is nélkülöző Sepsi-SIC óvatosan kezdte a BC Prometej elleni visszavágót, olyannyira, hogy az ötödik percben csak 2 pont állt a csapat neve mellett az eredményjelző-táblán (2–6). A 8. percre a zöld-fehérek felzárkóztak két pontra (9–13), de a negyed hajrájában sikerült meglépniük az ukránoknak (12–18). A második játékrészt vendégkosár nyitotta meg, ám az agresszívebben védekező hazai csapat a remekelő Brianna Fraser vezetésével a 14. percben kiegyenlített 21-re, majd kevéssel később a vezetést is átvette (24–23). A folytatásban Jovana Pašić két és Shaqwedia Wallace egy triplát is elsüllyesztett, s ezeknek a kosaraknak is köszönhetően bajnokcsapatunk ötpontos előnnyel vonult szünetre (48–43).

A térfélcser is lányaink irányították a küzdelmet, s Fraser mellett Wallace is kivette részét a pontgyártásból (66–57). Az utolsó negyed elejét a Prometej kapta el jobban, s a 33. percben már csak kétpontos volt a hátránya (66–64). Szentgyörgyi időkérés után Wallace előbb távolról, majd ziccerből és végül a büntetővonalról volt eredményes (73–66), s úgy tűnt simán meglesz a Sepsi-SIC az újabb hazai Európa-kupa-győzelme. Az ukránok azonban másképp gondolták, s kihasználva a fáradság miatt egyre gyakrabban becsúszó hibáinkat és az utolsó 15 másodpercen belül Ariel Atkins triplájával már csak egy kosárra csökkentették vendéglátóik előnyét (80–78). Újabb hazai időkérés után mi vezethettünk a találkozó utolsó támadását, ám Fraser kísérlete kimarad, a lepattanót Ioana Ghizilă szerezte meg és megszólalt a meccs végét jelző dudaszó.

A szerdai párharc legjobbját a Sepsi-SIC adta, ugyanis Fraser 39 (!) pontig jutott, emellett 13 lepattanót is szerzett. A túloldalon Joyner Holmes szintén dupla duplát jegyezett, hiszen 23 ponttal és 10 leszedett labdával zárta csapata háromszéki kiszállását.

Női kosárlabda Európa-kupa, csoportkör – 4. forduló: Sepsi-SIC–BC Prometej 80–78 (12–18, 36–25, 18–14, 14–21). Sepsiszentgyörgy, Sepsi Aréna. Nézők nélkül. Vezette: Petr Blahout (cseh), Mladen Lucic (montenegrói), Gilbert Hoxha (albán). Sepsi-SIC: Pašić 10/6, Wallace 15/6, Ghizilă 8/3, Orbán 2, Fraser 39–Cătinean 2, Croitoru, Podar 4, Botos, Nemes. Edző: Zoran Mikes. Prometej: Atkins 24/9, Dubrovina 7, Holmes 23, Jurkevicsusz 3/3, Datszko 7/3–Babic 8/6, Muszijenko, Balaban, Dubrovszka, Horobetsz, Liubinetsz 6. Edző: Viktoria Bolshakova.

A kvartett másik meccsén a magyar UNI Győr hazai környezetben 77–65-re győzte a török Elazığ İl Özel Idare csapatát, s három vereség után a sorozat idei kiírásában elsőször tudott diadalmaskodni.

A B-csoport állása: 1. Prometej (3/1) 7 pont, 2. Sepsi-SIC (3/1) 7 pont, 3. Győr (1/3) 5 pont, 5. Elazığ (1/3) 5 pont. Az 5. forduló mérkőzései (november 24.): Elazığ İl Özel Idare–Sepsi-SIC (19 óra), BC Prometej–UNI Győr (19 óra).