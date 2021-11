Cîțu azt nyilatkozta: a miniszterelnök-jelölt személyéről nem esett szó a tárgyaláson, csak az hangzott el, hogy a kormány élén a PNL által javasolt politikus fog állni. Ha végül a koalíció helyreállítása mellett döntenek, a következő tárgyaláson az RMDSZ is részt vesz majd – tette hozzá. Megerősítette, hogy szerda este a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselőivel is tárgyalni fog, illetve a nemzeti kisebbségek parlamenti csoportjának vezetőjével, Varujan Pambucciannal is szándékában áll egyeztetni, bár számításaik szerint a nemzeti kisebbségek támogatása nélkül is meglenne a kormányiktatáshoz szükséges többség.

Hajlandóságot érzett a PNL politikusaiban a koalíció helyreállítására, de világos választ vár a liberálisoktól arra, hogy folytatják-e a közös kormányzást, mert nem szívesen hagyatkozik pusztán az érzéseire – nyilatkozta a PNL küldöttségével tartott tegnapi találkozója után Dacian Cioloş. ,,Hiszem, ha látom” – tette hozzá. Az USR elnöke elmondta: közölte liberális tárgyalópartnereivel, hogy megvárják, amíg a PNL a PSD-vel is egyeztet a koalíció lehetőségéről. Dacian Cioloş is azt állította, a találkozón csupán az esetleges közös kormányzás elveiről tárgyaltak, a miniszterelnök-jelölt személye nem került szóba. Ismételten hangsúlyozta: pártja el szeretné kerülni, hogy a PNL párhuzamosan tárgyalásokat folytasson a PSD-vel is, ezért világos választ várnak a liberálisoktól a koalíció helyreállításával kapcsolatban. Az USR elnöke szerint a tegnapi találkozónak puhatolózó jellege volt, ennek során elfogadták, hogy a PNL jelöljön miniszterelnököt, de további részletekről nem tárgyaltak. Véleménye szerint nincs is értelme a tárcák elosztásáról és a miniszterjelöltekről egyeztetni, amíg a reformok menetrendjéről és a költségvetés szerkezetéről meg nem állapodnak. Hozzétette: a reformintézkedések menetrendjéről szóló tárgyalások akár két hétig is eltarthatnak, ám a felek ez idő alatt beterjeszthetik a parlamentbe az egészségügyi válságot és az energiadrágulások következményeit enyhítő törvénytervezeteket, amelyek elfogadása az alakulófélben lévő parlamenti többség tesztje is lesz. Az USR elnöke úgy véli, a koalíció helyreállítása után be kell vonni az RMDSZ-t is a kormányalakítási tárgyalásokba. Ezeknek a háromoldalú egyeztetéseknek a napirendjére kell majd tűzni a reformintézkedések menetrendje mellett a jövő évi költségvetést és a koalíció működését rögzítő szabályokat is.

Habár mind a PNL, mind az USR elnöke cáfolta, hogy a kormányfőjelöltről beszéltek volna, a kiszivárgott hírek szerint Florin Cîțu azt kérte, hogy fogadják el őt, és mivel ezt visszautasították, közölte, hogy akkor a PNL feltétele az, hogy az USR se jelölje volt minisztereit az esetleges új kormányba.

A PNL parlamenti frakcióiból kilépett törvényhozók a jobbközép koalíció helyreállítását támogatják, és nem szavaznának meg egy PNL–PSD kormányt – jelentette ki tegnap Ludovic Orban. A volt pártelnök határozottan cáfolta azokat az információkat, miszerint a PNL jelenlegi vezetősége azért kényszerül koalícióra lépni a PSD-vel, mert a liberálisok parlamenti frakciójából kilépett törvényhozók ellehetetlenítették a jobbközép koalíció helyreállítását.



Ciolacu elvárásai

A PSD nem kíván ,,steril” vitákba bocsátkozni a minisztériumokról a PNL-vel vagy az USR-vel, az alakulat mindenekelőtt a kormányprogramban, a prioritások megszabásában érdekelt a tárgyalások során – nyilatkozta tegnap Marcel Ciolacu. A PSD elnöke rámutatott: a PNL-re és USR-re épülő és Klaus Iohannis államfő által is támogatott jobboldali koalíció nem tudta kezelni az egészségügyi, gazdasági és társadalmi válságot, ráadásul egy politikai válságot is előidézett, és továbbra is ,,arrogáns és felületes” hozzáállást tanúsít. A PSD ezzel szemben kidolgozott egy 100 tételes prioritáslistát a megoldásra váró legégetőbb problémákról, és erre kívánja alapozni a PNL-vel vagy az USR-vel esedékes tárgyalásokat, amelyek időpontját állítása szerint még nem szögezték le.

Ciolacu azt is elmondta, a PSD-nek mindenképpen lesz saját miniszterelnök-jelöltje az államfővel esedékes kormányalakítási tárgyalásokon. Arról, hogy kit jelölnek kormányfőnek, a későbbiekben születik döntés, párton belül. A pártelnök ismét hangsúlyozta, hogy alakulata készen áll a kormányra lépésre, a legnagyobb parlamenti frakcióként kötelességüknek tartják, hogy részt vállaljanak a több síkon is tomboló válság feloldásában.