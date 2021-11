A MOGYE vezetősége szeptember elején döntött úgy, hogy a hallgatók csak akkor kapnak helyet a bentlakásban, illetve vehetnek részt az órákon meg a gyakorlatokon, ha nem több mint 180 napja estek át a betegségen vagy be vannak oltva. A döntés ellen az egyetemisták többször tiltakozó felvonulást szerveztek, és több mint kétszázan írták alá azt a petíciót, amelyben a döntés visszavonását kérték. De erre nem került sor: a jászvásári Diákliga felkarolta öt orvostanhallgató kérését, és beperelte a MOGYÉ-t, a suceavai törvényszék pedig kimondta: nem lehet feltételhez kötni a diákok részvételét a felsőoktatási tevékenységeken. A döntés nem jogerős, de végrehajtható, és a kihirdetés pillanatától hatályos. Az egyetem vezetősége rövid közleményben tudatta, hogy tudomásul vette a bíróság döntését és betartja azt. Jelenleg az orvosi egyetem több száz hallgatója online vesz részt az előadásokon és szemináriumokon, de a gyakorlati órákat látogathatják. 90 százalékuk be van oltva, így ezután is az eddigi rendszer szerint zajlik az oktatás, a személyes részvétel esetében hőmérés, maszkviselés és kézfertőtlenítés kötelező. (Székelyhon)

MÉG FŰTÉSKRÍZIS IS VAN. Néhány hét múlva már itt a tél, de a távhőszolgáltatóval rendelkező nagyvárosok eddig soha nem tapasztalt pénzügyi gondokkal küszködnek az energiaválság miatt. A kormány segíteni próbál, csak még nem tudja, hogyan: Florin Cîțu ügyvivő miniszterelnök hétfőn csak annyit tudott mondani, az állam részben át fogja vállalni a távfűtés költségeit az önkormányzatoktól, de csak a hőenergia előállítását támogatja valamilyen formában, a tartozásokba és a büntetőkamatokba nem hajlandó bepótolni. Azon túl, hogy a pénzt a kormány tartalékalapjából fogják összekaparni, Cîțu semmi konkrétumot nem tudott mondani sem arról, hogy mikor, sem arról, hogy a pénzt milyen támogatási rendszer alapján fogják kiosztani. Eközben Temesváron – ahol az ország második legnagyobb távfűtési rendszere múlt kedden leállt, miután a felhalmozott adósságok miatt a gázszolgáltatók leléptek –, újabb ideiglenes megoldást találtak. Az önkormányzat múlt csütörtökön kötött szerződést egy másik szolgáltatóval, aztán pár napig volt, ahogy volt, de hétfőn lejárt a szerződés, így ismét elő kellett kaparni valami pénzt. Végül csütörtökig állapodtak meg az új szolgáltatóval – ennyi pénz áll most rendelkezésre –, de ahhoz, hogy november végéig megoldják a fűtésproblémát, még legalább 30 millió lejre lenne szükség. Dominic Fritz polgármester úgy tudja, legalább 20 városi távhőszolgáltató működése került veszélybe, és bármelyik percen a temesváriak sorsára juthatnak, ha az állam nem talál hatékony megoldást a támogatásukra. (Főtér)