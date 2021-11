Egyszerűbb lesz bírságot fizetni

A jogszabály megteremti a lehetőséget arra, hogy a büntetéseket ezentúl egy külön erre a célra létrehozott bankszámlaszámra fizethesse be a gépjárművezető, így nem szükséges elküldeni a kifizetési bizonylatot a rendőrségnek, és az önkormányzatok is mentesülnek a büntetések behajtása alól – számolt be közleményben az RMDSZ. A tervezet kidolgozója, Benedek Zakariás képviselő a szavazás után elmondta: a büntetések behajtása az önkormányzatok számára is nehézséget jelentett, hiszen a költségvetés leosztásakor ezeket az összegeket is felszámolják, így a be nem hajtott összegek értékével gyakorlatilag csökken az anyagi támogatottságuk az állami költségvetésből. A törvény kihirdetése után, a Hivatalos Közlönyben való megjelenést követően lép érvénybe.