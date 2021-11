A Székely Nemzeti Tanács által indított Kohéziós politika a régiók egyenlőségéért és a regionális kultúrák fenntarthatóságáért elnevezésű európai polgári kezdeményezés aláírásgyűjtése 2019. május 7-én indult. A koronavírus-világjárvány miatt az Európai Bizottság többször is meghosszabbította a polgári kezdeményezés aláírásgyűjtésének határidejét, amely így 2021. május 7. lett. A szervezői csoport a Magyarországról származó, papíralapon és online gyűjtött támogató nyilatkozatokat a május 7-ei gyűjtési határidő lejártát követően a nyáron benyújtotta a Nemzeti Választási Irodához (NVI) ellenőrzésre. Az NVI-nek három hónap állt rendelkezésére, hogy valamennyi támogatói nyilatkozatot az uniós és a magyar jogszabályokban meghatározottak szerint tételesen megvizsgálja. Az aláírások ellenőrzése után az NVI megállapította, hogy közülük 774 441 volt érvényes, ebből 691 018-at elektronikusan, 83 423-at pedig papíralapon nyújtottak be. Pesty László, a kezdeményezés kampányfőnöke korábban arról beszélt: az európai polgári kezdeményezés célja, hogy az Európai Unió központi szervei kiemelt figyelemmel kezeljék a nemzeti régiókat, az őshonos nemzeti kisebbségeket, és az őshonos kisebbségek közvetlenül is részesülhessenek az EU kohéziós forrásaiból nyelvük, kultúrájuk megőrzéséért. Az európai polgári kezdeményezés jogintézménye lehetővé teszi, hogy az Európai Unió állampolgárai közvetlenül felkérjék az Európai Bizottságot, terjesszen elő jogalkotási javaslatot a hatáskörébe tartozó területen. A polgári kezdeményezést a 27 uniós tagország közül legalább hétből származó, legkevesebb egymillió uniós polgárnak kell aláírásával támogatnia. A hét tagállam mindegyikében össze kell gyűjteni az adott országra vonatkozó minimálisan szükséges számú aláírást, ez Magyarországon 15 750-et jelent.