A hidvégi állásvásár lebonyolítására az önkormányzat pályázott, a munkaerő-ügynökség a szabad állásokat népszerűsítette, ugyanakkor háromszéki, illetve a közeli, Brassó megyei települések munkaadóit is tájékoztatták az eseményről – tudtuk meg Kelemen Tibor igazgatótól. A rendezvény a térségben élő, elemi és gimnáziumi végzettséggel rendelkező állástalanokat, mintegy harminc személyt célozott meg, akik különféle képesítéssel rendelkeznek. A kora délután közölt adatok alapján hét cég kínált összesen 33 betöltésre váró munkahelyet, zömük építkezésre szólt, de takarítónőt is kerestek. A börzén megjelent 14 érdeklődő közül egy személyt választottak ki alkalmazás céljából. A munkaerő-ügynökség legutóbbi összesítője szerint szeptemberben közvetítésükkel 293 háromszéki állástalannak sikerült elhelyezkednie, közülük 169-en vidékiek, százan pedig a nehezen és nagyon nehezen foglalkoztathatók csoportjából kerültek ki. A megyénkben hivatalosan nyilvántartott munkanélküliek legnépesebb tábora a 40–49 éveseké, több mint nyolcszázan tartoznak ide, illetve a 30–39 évesek korcsoportja, melyben közel hétszáz személyt jegyeznek. Munkanélküli segélyre mindössze hatszázan jogosultak a nyilvántartottak közül. A hivatal felmérései alapján továbbra is magas azok száma, akik – iskolázottság és megfelelő képzettség hiányában – nagyon nehezen, illetve nehezen foglalkoztathatók, megyeszerte mintegy 2800 állástalan van ebben a helyzetben.

Ami a területi megoszlást illeti, továbbra is Sepsiszentgyörgy térségében jegyzik a legtöbb munkanélkülit (1436 személy, akik közül csupán 164-en kapnak segélyt), Erdővidéken mindössze hatvanan jogosultak anyagi juttatásra a nyilvántartott 906 állástalanból. Kézdivásárhelyen és vonzáskörzetében 561 munkanélküliről (közülük 279 segélyre jogosultról) tud a szakhivatal, míg Orbaiszéken közel négyszáz állástalant jegyeznek.