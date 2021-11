A polgármester nem nyilatkozik

Legutóbb négy napunkba, hat-hét hívásunkba és egy szöveges üzenetünkbe került, hogy fél percnél kevesebbet beszélhessünk az elöljáróval. Politikusok pökhendisége köszön vissza viselkedéséből.

Pedig igazán tisztességes volt a szándék – a magunk dolgát tisztességgel szeretnénk elvégezni mi is: tájékoztatnánk olvasóinkat, köztük számos bölöni lakost is arról, ami a községben történik. Szerettük volna megkérdezni az újdonsült elöljárót arról, hogy miként sikerül megbirkózni a hirtelen megnőtt felelősséggel és feladattal, de kíváncsiak lettünk volna arra is, hogy körvonalazódik-e már a következő hetek, hónapok forgatókönyve: tárgyalt-e a községi tanács tagjaival, a jegyzővel, a prefektúrával vagy párton belüli feletteseivel arról, hogy a törvény adta mozgástér lehetőségein belül mikor fogják az időközi választást megtartani? Érdekelt volna az is, hogy ő személy szerint szeretne-e indulni, és rákérdeztünk volna ezen döntés miértjeire is.

Persze válaszra vár az a kérdés is – ha lett volna, akinek feltenni –, hogy Sikó Imrét miért alkalmazta a hivatalhoz, és hogy mit gondol, nem közvetít-e rossz üzenet az, ha minden bírósági ítélet dacára visszasomfordáltatja az önkormányzathoz a maga mögött igencsak vitatott életművet tudó elődöt?