Tömbházfelújításokba kezdenek

A városháza tájékoztatója szerint az adatgyűjtés a tömbházak hőszigetelési, illetve a felvonók bővítését célzó programot szolgálja. Mint jelezték, a digitális adatbázis a megyeszékhely minden lépcsőházának technikai adatait tartalmazza majd. A hőszigetelés révén az épületek energiaigénye csökken, s a lakókat is kevesebb költség terheli, ugyanakkor a lakónegyedek környezete is esztétikusabbá válik, hiszen a munkálatok nyomán megújul a tömbházak homlokzata is. Emellett tervezik a régi liftek korszerűsítését, illetve új felvonók telepítését is. Az önkormányzat arra kéri a városlakókat, engedélyezzék a megbízott cég munkatársainak belépését a tömbházakba, hogy elkészíthessék a szükséges fényképeket. A felmérést végzők a polgármesteri hivatal által kiállított felhatalmazással rendelkeznek. (dvk)