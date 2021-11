Tegnapra kiderült, hogy a múlt hét végén a kézdivásárhelyi Benedek Elek utcában lévő 3-as számú napközi otthonnál történt példátlan rongálást – a károk pontos felmérése jelenleg is folyamatban van – testvérpár, egy 12 és egy 15 éves kamasz követte el. Miután tönkretették a felújított, a decemberi átadásra váró épületet, a közelben lévő Rompil autókereskedő céget is „meglátogatták”, ahonnan egy laptoppal távoztak. Ez okozta a vesztüket, a bűnüldöző szerveknek ezen a nyomon elindulva sikerült bemérni a vandalizmus elkövetőit, és rekordidő alatt el is kapták a tetteseket.

Tegnap délelőtt a helyszínen jártunk. A személyzet hétfő óta igyekszik menteni, ami menthető, a falak kiszáradása azonban hónapokba telik, a bútorzat és a frissen lerakott padló egy része használhatatlanná vált.

Megkeresésünkre Bokor Tibor polgármester elmondta: a kár óriási, hétfő reggel fél nyolckor a felújítást végző kovásznai cég vezetője várta a városháza előtt és értesítette a történtekről, a vandalizmusról. A károk igen nagyok. A két elkövető a csapok egy részét minden emeleten összetörte, ennek köszönhetően több mint 250 köbméter víz áztatta el a falakat, a meglévő bútorzat egy része menthetetlenül károsodott. Minden valószínűség szerint új bútorzatot kell majd beszerezni, de a mosdókban és illemhelyekben is cserélni kell az összetört porcelán berendezést.

December elejére tervezték, hogy a Gábor Áron Szakképző Líceum épületéből a felújított ingatlanba költöztetik vissza a napközit és a bölcsődét, ez a jelenlegi körülmények között nem lehetséges. Azok, akik ezt a vandalizmust elkövették – hangsúlyozta az elöljáró –, egyrészt kiskorúak, másrészt rendezetlen családból származnak, nehéz lesz anyagi felelősségre vonni őket. De mindenképpen meg kell bünteteni őket is, és a szülőket is – tette hozzá –, hiszen nem lehet úgy nevelni a gyermeket, hogy ekkora düh és rosszindulat legyen bennük. Mindent összetörtek, amit csak tudtak, és ha ebben a környezetben maradnak, ahol eddig is nevelkedtek, akkor lehet, hogy négy-öt év múlva nem csak épületet fognak megrongálni, hanem bárkit kirabolhatnak a saját lakásában is – mondotta Bokor Tibor polgármester.