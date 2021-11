Országszinten csökken, Háromszéken még terjedőben a fertőzés/FRISSÍTVE: Székelyföldön az átlagnál több az áldozat

Országszinten a fertőzöttségi átlag pillanatnyilag 9,24 ezrelékes. Szerdán még 9,44 ezrelékes volt, és 8 megyében nőtt az előző naphoz képest; Bukarestben már 13. napja folyamatos a csökkenés, az október 22-ei 16,54 ezrelékről november 4-ére 12,44 ezrelékre mérsékelődött a fertőzöttség. Megyénkben azonban még mindig emelkedik, 89 újonnan igazolt esettel 5,94-re kúszott fel (a szerdai 5,89 ezrelékről); elhalálozás(ok) is szerepel(nek) a központi jelentésben. A 489 áldozat közül 455 szenvedett más betegségben is, és 440 nem volt beoltva. A beoltottak közül egy áldozatnak nem volt más betegsége. Kórházban jelenleg 19 316-an vannak (közülük 362 kiskorú), kevesebben, mint az előző napon, de több beteg állapota súlyos: jelenleg 1902-en vannak intenzív terápián, közülük 33 kiskorú. További 163 575 igazoltan fertőzött személy tartózkodik lakhelyi vagy intézményes elkülönítésben, és több, mint 63 ezer karanténban.

Ipari oxigént is bevetnek

A kórházak ipari oxigént is használhatnak a Covid-betegek lélegeztetésére – közölte Florin Cîţu ügyvivő kormányfő közösségi oldalán az orvosi oxigént gyártó cégek képviselőivel tartott csütörtöki találkozója után, amelyen az oxigénhiánnyal küzdő kórházak számára kerestek megoldásokat a katasztrófavédelmi főigazgatóság szakembereinek részvételével.

Az orvosi kamara megelégelte

A koronavírus-fertőzés következtében az utóbbi időben elhalálozottak 92 százaléka nem volt beoltva – jelentette ki a Román Orvosi Kamara elnöke csütörtökön, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) Bukarestben tartózkodó küldöttségével tartott találkozója után. Daniel Coriu elítélően nyilatkozott azokról az orvosokról, akik félretájékoztatják a pácienseket az oltással kapcsolatban, szerinte ezek a szakemberek veszélyeztetik a közegészséget, ezért határozottan fel kell lépni ellenük. Mint mondta, a kamarának lennének javaslatai az ilyen esetekben kiszabható szankciókra, de ezekről a parlamentnek kell törvényt hoznia. Coriu hangsúlyozta: az oltás az egyetlen fegyver a koronavírus ellen, az orvostársadalomnak pedig folyamatosan azon kellene fáradoznia, hogy tudományos tényekkel alátámasztva oltakozásra buzdítsa a lakosságot. A WHO európai vészhelyzeti igazgatója, Dorit Nitzan is oltásra buzdította a romániaiakat, és arra is figyelmeztetett, hogy a koronavírus újabb mutációja az eddiginél több gyereket érinthet. Kijelentette: az egyének döntésén múlik, hogy mikor ér véget a koronavírus-járvány. ,,Ez mindannyiunkon, a romániaiakon, a világon élő minden egyes személyen múlik. Ezt mi döntjük el. Ha azt akarjuk, hogy véget érjen, akkor véget ér. De lépnünk kell” – szögezte le Dorit Nitzan.

Átlagnál több a székelyföldi áldozat

Jelentős regionális eltérések vannak Romániában a Covid-halálozásoknak a fertőzésekhez viszonyított aránya tekintetében: Krassó-Szörény és Hargita megyében négyszer nagyobb arányban haltak meg a koronavírussal diagnosztizált betegek, mint Bukarestben és a fővárost övező Ilfov megyében – írja a Hotnews hírportál, amelynek összesítése szerint Háromszéken is magasabb az áldozatok száma az országos átlagnál.

A portál csütörtökön tette közzé a halálozási ráta megyei bontású adatait, amelyeket a stratégiai kommunikációs törzs (GCS) bocsátott rendelkezésére. Két nappal korábban a lap az ország 41 megyéjének és a fővárosnak az átoltottsági adatait is megszerezte az oltási kampányt koordináló országos bizottságtól (CNCAV). Ezekre alapozva a Hotnews az egyes megyék eltérő halálozási rátáját az átoltottsági szinttel is összefüggésbe hozta, rámutatva egyebek mellett, hogy a legalacsonyabb (26 százalékos) átoltottságú Suceava megye a halálozási listán is a legrosszabbak között van.

Országos szinten az ötvenezerhez közelít a járvány kezdete óta regisztrált Covid-halálesetek száma, míg a hivatalosan diagnosztizált fertőzéseké meghaladta az 1 millió 685 ezret. Eszerint Romániában a regisztrált fertőzöttek csaknem három (2,93) százaléka vesztette életét. Az egyes térségek között azonban jelentős eltérések vannak: Krassó-Szörény megyében 5,66, Hargita megyében 5,47, Suceava megyében 5,22 százalékos a fertőzöttek halálozási rátája, míg Ilfov megyében 1,05, Bukarestben, Kolozs megyében és Konstanca megyében pedig 1,49 százalékos. Háromszék a felső határhoz áll közelebb: a 11 512 igazolt fertőzöttből 446-on hunytak el, ami 3,87 százalékot jelent. Maros megyében ez az arány 3,52 százalék.

A Hotnews által publikált megyei bontásból kiderült, hogy abban a hét megyében, ahol az átoltottság (november 1-jéig) meghaladta a 45 százalékot, a fertőzöttek 2,2 százaléka halt meg, míg abban a hat megyében, ahol az átoltottság nem érte el a 30 százalékot, több mint másfélszer magasabb, 3,9 százalékos a halálozási ráta. A magyar többségű megyékben az átoltottság jelentősen elmarad az országos átlagtól: Kovászna megye az utolsó előtti helyen áll 26,6 százalékkal, Hargita megye pedig hátulról a hetedik a rangsorban (32,3 százalékkal).