Elhunyt Király Károly

Előző írásunk

Közvitára bocsátja Sepsiszentgyörgy önkormányzata a jövő évre érvényes helyi adók és illetékekre vonatkozó határozattervezet, amely a parkolóhelyekkel kapcsolatos több módosítást is magába foglal. Az önkormányzat elképzelése szerint az év elejétől úgynevezett nullás parkolási övezetet alakítanak ki a városközpontban. Az érintett utcákban érvényüket vesztik az eddig elfogadott hosszabb távra kiváltható bérletek – kivételt képeznek az ott lakók – és a parkolás időtartamát is legtöbb két órára korlátozzák. Szintén a rendelkezések értelmében a volt Bodok szálló előtti parkoló esetében az óradíjat is megemelik, illetve várhatóan sorompóval ellenőrzik majd a használatot. Az önkormányzat az új szabályokkal azoknak szándékszik segítséget nyújtani, akik rövid időre érkeznek járművükkel a városközpontba, és jelenleg nehezen találnak parkolóhelyet. Ugyanakkor az ingatlanadó 2022-ben is a törvény által megengedett legalacsonyabb szinten marad, nem változik a járművek után fizetendő illetékek szintje sem, sem a természetes, sem a jogi személyek esetében.