TÁRLATVEZETÉS. Ma 16 órától a Lábas Ház Pincegalériájában tart tárlatvezetést Rizmayer Péter képzőművész Utolsó vacsora című kiállításán. Az eseményen a járványügyi szabályozások betartása kötelező.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány (KÁMME) Budapest után a Székelyföldi Magyar Újságírók Egyesülete (SZMÚE) fotószakosztályának szervezésében erdélyi körútra indítja KÁMME Fotóműhely – Fókuszban a hitéletünk című fotókiállítását. A tárlat elsőként Sepsiszentgyörgyön tekinthető meg. A keresztény ünnepekhez – mindenszentek, karácsony, húsvét, pünkösd – kapcsolódó tárlat Erdélyben, azon belül Háromszéken is készült művészi alkotásokat mutat be, és Sepsiszentgyörgyön az unitárius templom gyülekezeti termében tekinthető meg. Megnyitó vasárnap a 11 órakor kezdődő istentisztelet után. Házigazda Péterfi Ágnes unitárius lelkész, köszöntőt mond Bedő Zoltán, az SZMÚE elnöke, a kiállítást megnyitja Szebeni Zsuzsa, a sepsiszentgyörgyi Liszt Intézet vezetője, a tárlatot bemutatja Huszár Szilamér, az SZMÚE fotószakosztályának koordinátora, a kiállítás erdélyi kurátora. Átadásra kerülnek a díjazott fotók háromszéki alkotóinak járó emléklapok is.

Zene

A Tiberius Nemzetközi Fesztiválon a műfaj jeles hazai és külföldi képviselőit látja vendégül a Marosvásárhelyi Filharmónia és az Árkosi Kulturális Központ. Ezeknek a koncerteknek egy részét hallgathatja a sepsiszentgyörgyi közönség is. Hétfőn és kedden 18 órától a sepsiszentgyörgyi Bástya-házban különleges és gazdag a kínálat, a megszólaltatott zeneszerzők, az előadott darabok és tolmácsolóik egyaránt kiemelt figyelmet érdemelnek. A Sepsiszentgyörgyön fellépő művészek: november 8-án Orbán Katalin (cselló, Németország), Breno Seifert (zongora, Brazília); november 9-én D-art zongoratrió (Románia). A koncert a hatályban lévő egészségügyi és az előadások szervezésére vonatkozó előírásoknak megfelelően zajlik. A jegy ára: 20 lej/koncert. Jegyek elővételben az Olt utca 6. szám alatt naponta 9–15 óráig. Telefon: 0267 373 651.

Színház

A SEPSISZENTGYÖRGYI TAMÁSI ÁRON SZÍNHÁZ társulata november 7-ére, vasárnapra meghirdetett Örkény István Tóték című bemutató előadása betegség miatt november 21-ére elmarad.

Bábszínház

CIMBORÁK BÁBSZÍNHÁZ. Ha Szent György lehetnék... címmel mutatja be zenés, maszkos bábjátékát ma 18 órától a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház a stúdióteremben (Szabadság tér 1. szám). Az előadásra várnak minden 6 év fölötti nézőt. Dramaturg: Prezsmer Boglárka, díszlettervező, maszk-, báb- és kellékek: Pilári Gábor Blattner Géza-díjas művész, Néder Janka, Néder Norbert, rendező: Vajda Zsuzsanna Blattner Géza-díjas művész. Jegyeket foglalni, valamint az előadással kapcsolatos további információkat igényelni a 0755 335 400-as telefonszámon Csüdöm Eszternél lehet.

Mozi

A sepsiszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16 órától Hibás Ron (románul beszélő), 16.15-től A farkas és az oroszlán (magyarul beszélő), 18 órától Örökkévalók (románul beszélő), 18.15-től Örökkévalók (magyarul beszélő); szombaton: 11 órától Hibás Ron (magyarul beszélő), 11.15-től A farkas és az oroszlán (románul beszélő), 16 órától Örökkévalók (magyarul beszélő), 16.30-tól Venom 2. – Vérontó (román felirattal), 18.30-tól La Civil (román felirattal), 19 órától Utolsó éjszaka a Sohóban (magyarul beszélő); vasárnap: 11 órától A farkas és az oroszlán (magyarul beszélő), 11.15-től Addams Family 2. (románul beszélő), 15.30-tól Az utolsó párbaj (román felirattal), 16 órától Örökkévalók (románul beszélő), 18.15-től Dűne (román felirattal), 19 órától Utolsó éjszaka a Sohóban (román felirattal). Pénztárnyitvatartás és telefonos helyfoglalás 10–13 és 15–21 óráig; telefon: 0787 526 102; honlap: arta.cityplex.ro.

Hitvilág

SZENT JÓZSEF-TEMPLOM. A sepsiszentgyörgyi belvárosi plébánián ma 17.30-tól ének­óra gyerekeknek; a gyerekmise énekeit tanulják. * Vasárnap gyerekmise 11 órától, ide elsősorban a 10 év alatti gyerekeket várják. A cél az, hogy olyan szentmisét végezzenek, ahol a gyerekek is megszólítva érzik magukat, be tudnak kapcsolódni, a szülők pedig nyugodtan imádkozhassanak. * Vasárnap szentmisék 8, 10, 12 és 18 órakor, a 10 és 12 órait élőben közvetítik; szentség­imádás lesz a déli szentmise utántól az esti miséig.

KRISZTUS KIRÁLY-TEMPLOM. Ma november hónap első pénteke, meglátogatják a betegeket. 17 órától szentségimádás, melyet a Rózsafüzér Társulat tagjai vezetnek. 22 órától az altemplomban virrasztás lesz, mely a reggeli 6.30-as szentmisével zárul. A virrasztást az Erdélyi Mária Rádió közvetíti.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön mától 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608), hétfőtől az Ambrozia II.; Kovásznán szombaton 8–12 óráig a Vipera (0267 342 851), 8–16 óráig és vasárnap 8–14 óráig a Farmacom (0267 340 914); Baróton szombaton 9–13 óráig a Szabadság utcai Mária (0729 935 431) gyógyszertár teljesít szolgálatot.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön a Sport utca 3. szám, 1/I/1. alatti Oral Care rendelőben (telefon: 0267 708 465) szombaton és vasárnap 9–12 óráig; a Grigore Bălan tábornok úti Fazakas Dental Clinic rendelőben (telefon: 0744 857 743) szombaton és vasárnap 14–19 óráig fogadják a sürgősségi eseteket.

Röviden

ÁRAMSZÜNET. Sepsiszentgyörgyön ma 9–12 óráig az Arany János utcában, illetve az 1918. december 1. út 27–67. szám alatt szünetel az áramszolgáltatás.

AZ ÚJ TÖMBHÁZBEJÁRATI TÁBLÁK kihelyezésekor eltérésre derült fény néhány lakcím esetében Sepsiszentgyörgyön. Kérik a lakókat, hogy amennyiben eltérést észlelnek a személyi igazolványukban és az új táblákon szereplő cím között, mielőbb jelezzék az info@sepsi.ro e-mail-címen.

ONLINE ÜGYINTÉZÉS. A megyei munkaerő-foglalkoztatási ügynökség tájékoztatja az érdekelt cégeket, vállalkozásokat, hogy a kényszerszabadság igényléséhez szükséges iratokat a covasna@anofm.gov.ro e-mail-címen fogadja az intézmény. Naprakész tudnivalók az anofm.ro honlapon.

ELMARAD AZ ERDÉLYI SZÁSZ TÖRZSASZTAL. A minden hónap első péntekén esedékes sepsiszentgyörgyi német nyelvű törzsasztal a járványhelyzet alakulása és a törvényi előírások miatt bizonytalan ideig szünetel. További információk a stammtisch.ro honlapon.

KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS. Az országos járványügyi szabályozások értelmében a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárba 12 év feletti olvasók kizárólag védettségi igazolással léphetnek be. Ennek hiányában az olvasók telefonos vagy e-mailes egyeztetés alapján vehetik igénybe a könyvtár szolgáltatásait. Az előkészített olvasnivalókat és a visszavitt könyveket a könyvtár munkatársai előzetesen rögzített időpontban, a székhely hátsó bejárata előtti téren adják/veszik át. A telefonos igényléseket kedden 9 és 19, szerdától péntekig 9 és 17, szombaton 9 és 13 óra között fogadják. Telefon: 0267 312 133, e-mail: kolcsonzo@kmkt.ro, katalógus: online.kmkt.ro.