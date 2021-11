A bajnokságban a több mint három hónapig tartó nyeretlenségi sorozatát az előző hétvégén megtörő Sepsi OSK szombaton 20.30-tól a vezetőedző nélkül maradt U Craiova vendégeként lép pályára az első osztály alapszakaszának 15. fordulójában. A sepsiszentgyörgyi és az olténiai csapat október 28-án a Román Kupa-nyolcaddöntőben is találkozott, a Mehedinți megyében rendezett mérkőzésen Cristiano Bergodi együttese diadalmaskodott.

A háromszéki együttes kilábalt a gödörből, a kupagyőzelem után a bajnokságban is nyerni tudott, az előző fordulóban végig uralt mérkőzésen 4–1 arányban múlta felül az FC Dinamo csapatát. Ezzel ellentétben az U Craiova hétfőn gól nélküli döntetlent játszott az FC Rapid vendégeként, így gyengébb gólkülönbséggel a Sepsi OSK mögött a tizenkettedik helyet foglalja el a rangsorban. Az újonc gárda szerdán jelentette be, hogy közös megegyezéssel szerződést bontott Flavius Stoican vezetőedzővel, aki alig egy hónap után távozott a klubtól. Ideiglenes trénerként Gheorghiță Verdeș irányíthatná az olténiai labdarúgókat a Sepsi OSK elleni mérkőzésen, azonban a szakember nem biztos benne, hogy eleget tud tenni a vezetőség kérésének.

„Úgy gondolom, bár vezetőedző nélkül maradt az U Craiova, így sem lesz könnyű mérkőzésünk, nehéz lenne megmondani, hogy a szakember távozása számunkra előnyt jelent-e vagy sem. Szerintem az ellenfelünk is mindent belead a szombati mérkőzésen, hiszen várhatóan jövő héttől új trénerük lesz, így a játékosok bizonyítani akarják, hogy továbbra is helyük van a csapatban. Szeretnénk folytatni a győzelmi sorozatunkat, végre sikerült két győzelmet összekötnünk, mivel a múlt héten a kupában és a bajnokságban is nyertünk. Azt tapasztaltam, hogy a labdarúgók önbizalma visszatért, ismét bátran lépnek pályára, szóval szeretnénk elhozni a három pontot Dolj megyéből” – nyilatkozta Hadnagy Attila, a Sepsi OSK ügyvezető igazgatója.

A 15. forduló programja: * ma: Chindia Târgoviște–Medgyesi Gázmetán (17.30 óra), FC Argeș–FC Botoșani (20.30 óra) * szombat: Mio­veni–Aradi UTA (17.30 óra), U Craiova–Sepsi OSK (20.30 óra) * vasárnap: FC Farul–Craiova (15.30 óra), FC Dinamo–Kolozsvári CFR (18.30 óra), FC Voluntari–FCSB (21.30 óra) * hétfő: Academica Clinceni–FC Rapid (20.30 óra).

Itthon játszik az OSK II. és a KSE

Két idegenbeli találkozó után ismét hazai pályán játszanak a háromszéki csapatok a harmadosztályú labdarúgó-bajnokság 11. fordulójában. A Sepsi OSK II. ma 14 órától a nyeretlen, sereghajtó Brassói Kids Tâmpa együttesét fogadja a sepsiszentgyörgyi stadionban, míg a Kézdivásárhelyi SE szombaton 14 órától a Barcarozsnyói Olimpic ellen lép pályára a Sinkovits Stadionban. Kedden megszakadt a piros-fehér mezesek több mint egy hónapja tartó győzelmi sorozata, ugyanis kikaptak a Brassói SR vendégeként. A Brassói Kids Tâmpa az előző fordulóban hazai környezetben szenvedett vereséget a céhes városi együttestől, amely megnyerte a legutóbbi három mérkőzését, ennek köszönhetően pedig felküzdötte magát a negyedik helyre. A múlt hétvégén a Barcarozsnyói Olimpic döntetlent játszott az FC Pu­cioasa ellen, így az ötödik pozícióból várja a folytatást.

A 11. forduló programja: * ma: FC Hermannstadt II.–Brassói SR (14 óra), Sepsi OSK II.–Brassói Kids Tâmpa (14 óra) * szombat: Plopeni–Blejoi (14 óra), Kézdivásárhelyi SE–Barcarozsnyói Olimpic (14 óra), FC Pucioasa–Székelyduvarhelyi FC (14 óra). (miska)