A házigazdák Christopher Nkunku révén már a 8. percben megszerezték a vezetést, sőt, nem sokkal később tizenegyeshez jutottak, André Silva büntetőjét azonban Gianluigi Donnarumma kivédte. Georginio Wijnaldum duplájával a szünet előtt fordított a PSG, a következő találatra pedig a ráadásig kellett várni, amikor Szoboszlai Dominik tizenegyesből megszerezte első BL-gólját az RB Leipzig színeiben. A lipcsei együttes magyar válogatott játékosai közül Gulácsi Péter végigvédte a találkozót, Willi Orbán kezdő volt, de a szünetben sérülés miatt lecserélték. Szoboszlai az 59. percben lépett pályára.

A szerdai játéknapon kettőről négyre nőtt a már biztosan nyolcaddöntős csapatok száma, miután a Liverpool és az Ajax is bebiztosította helyét a legjobb tizenhat között. A Liverpool 2–0-ra diadalmaskodott az Atlético Madrid felett, ezzel pedig az is eldőlt, hogy megnyeri a B-csoportot, miközben mögötte a négy kör után mindössze egy ponttal utolsó AC Milan is esélyes még a továbbjutásra a Porto és a spanyol gárda mellett. Győzni tudott az Ajax is Dortmundban, ráadásul hátrányból fordítva. Mats Hummels kiállítása miatt a hatvan percig emberhátrányban futballozó német alakulat az első félidőben megszerezte a vezetést, de a második játékrészben hárommal válaszolt Erik ten Hag csapata, amely hibátlan teljesítménnyel menetel a csoportkörben.

A Real Madrid hazai pályán 2–1-re nyert a Sahtar Donyeck ellen. Karim Benzema első találata volt a spanyol együttes ezredik gólja a Bajnokok Ligájában, a királyi gárda lett az első klub, amelyik elérte ezt az álomhatárt. A francia világbajnok 291. és 292. gólját szerezte madridi mezben, ezzel a Real történetének negyedik legeredményesebb játékosa lett. A madridi alakulat egy másik mérföldkövet is elért ezzel a győzelemmel: az első klub lett, amelyik megszerezte századik hazai győzelmét a BL-ben.

Eredmények, csoportkör, 4. forduló: * A-csoport: Manchester City–FC Bruges 4–1 (gólszerzők: Foden 15., Mahrez 54., Sterling 72., Gabriel Jesus 90+2., illetve Stones 17. – öngól), RB Leipzig–Paris Saint-Germain 2–2 (gsz.: Nkunku 8., Szoboszlai 90+2. – tizenegyesből, illetve Wijnaldum 21., 40.) * B-csoport: AC Milan–FC Porto 1–1 (gsz.: Mbemba 61. – öngól, illetve Luis Díaz 6.), Liverpool–Atlético Madrid 2–0 (gsz.: Diogo Jota 13., Mané 21.) * C-csoport: Sporting CP–Besiktas 4–0 (gsz.: Pedro Goncalves 31. – tizenegyesből, 38., Paulinho 41., Sarabia 56.), Borussia Dortmund–Ajax 1–3 (gsz.: Reus 37. – tizenegyesből, illetve Tadić 72., Haller 83., Klaassen 90+3.) * D-csoport: Real Madrid–Sahtar Doneck 2–1 (gsz.: Benzema 14., 61., illetve Fernando 39.), Sheriff Tiraspol–Internazionale 1–3 (gsz.: Adama Traoré 90+2., illetve Brozovic 54., Skriniar 66., A. Sánchez 82.).